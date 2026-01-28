Anul 2024 a confirmat tendința de scumpire a terenurilor agricole în Uniunea Europeană, însă evoluțiile nu sunt uniforme, iar decalajele dintre statele membre rămân considerabile. În timp ce în unele țări un hectar de teren arabil ajunge la valori extrem de ridicate, în altele costurile sunt de câteva zeci de ori mai mici, arată Eurostat.

La nivelul întregii Uniuni, valoarea medie de tranzacționare a unui hectar de teren arabil a depășit pragul de 15.000 de euro, marcând o creștere de peste 6% față de anul anterior. România se situează mult sub această medie, cu un preț de aproximativ 8.700 de euro pe hectar, ceea ce indică faptul că terenurile agricole rămân relativ accesibile comparativ cu cele din vestul Europei.

Cele mai mari valori nu se regăsesc însă în marile economii agricole, ci în state cu suprafețe limitate. Malta conduce detașat clasamentul, unde un hectar de teren arabil depășește 200.000 de euro. Țările de Jos și Portugalia completează lista statelor cu cele mai ridicate prețuri, cu valori care se apropie sau chiar depășesc pragul de 75.000 de euro pe hectar. La cealaltă extremă se află Letonia, Lituania și Slovacia, unde terenurile agricole se tranzacționează la prețuri de sub 6.000 de euro pe hectar.

Pe segmentul închirierilor, costurile au continuat să crească în 2024. Media europeană a ajuns la aproape 300 de euro pe hectar pe an pentru terenurile arabile și pășunile permanente. Țările de Jos se disting din nou, având cele mai ridicate chirii agricole, urmate de Danemarca și Grecia, unde fermierii plătesc sume semnificativ peste media UE.

În contrast, în Slovacia, Croația și Malta, nivelul chiriilor rămâne foarte redus, cu valori sub 100 de euro pe hectar anual. Pentru România, statisticile europene nu includ date privind costurile de închiriere a terenurilor agricole, ceea ce face dificilă o comparație directă cu celelalte state membre.

Datele arată că piața terenurilor agricole din Uniunea Europeană este puternic fragmentată, iar diferențele de preț reflectă atât specificul fiecărei economii, cât și presiunile locale asupra resurselor de teren.