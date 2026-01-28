Problema arderilor ilegale de deșeuri a ajuns într-un punct critic, avertizează ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care susține că impactul acestui fenomen depășește zona protecției mediului și afectează direct siguranța și sănătatea populației.

Potrivit ministrului, statul a trecut la metode moderne de monitorizare, folosind drone pentru a surprinde activitățile ilegale. Imaginile aeriene colectate sunt documentate oficial și pot fi utilizate ca elemente de probă în anchetele penale aflate în desfășurare.

„Am implementat probele cu drone, pot fi folosite în instanță, acum și partea de polițiști, procurori trebuie să își facă treaba. Încercăm să le dăm documentele de control cât mai aproape de ce au ei nevoie. Am investit în echipamente moderne, putem să fim un suport real pentru aceste autorități”, a declarat Buzoianu în cadrul unui interviu pentru Euronews.

Diana Buzoianu a explicat că Ministerul Mediului a investit în echipamente performante tocmai pentru a oferi sprijin concret structurilor de aplicare a legii. Scopul este ca informațiile rezultate din controale să fie utile polițiștilor și procurorilor, astfel încât dosarele penale să poată fi susținute în instanță.

În paralel, autoritățile au declanșat o serie de acțiuni de control la nivel național, arderile ilegale fiind declarate o prioritate. Ministrul afirmă că numărul amenzilor aplicate a crescut semnificativ, atingând un nivel record în ultimele luni.

Unul dintre cazurile emblematice este Sintești, unde controalele recente au dus la deschiderea mai multor dosare penale, confiscarea unor cantități mari de deșeuri și sancționarea celor implicați. După această intervenție, verificările au fost extinse și către localitățile din jur, unde funcționează depozite suspectate că alimentează fenomenul arderilor ilegale.

”Da, avem o problemă naţională, inclusiv de securitate pentru populaţie, pentru sănătatea publică: arderile ilegale de deşeuri. Ce am făcut de când am ajuns la minister a fost că am făcut o prioritate din a face controale pe această zonă. Puţin, mult în anul 2025, s-au dat amenzi record, asta ar trebui să înţelegem. Controalele care au fost făcute sunt în număr record, amenzile care au fost date sunt în număr record, iar procentul de colectare a amenzilor este peste 90% de la Garda de Mediu. (…) La Sinteşti, de exemplu, am avut controalele care au fost realizate în ultimele luni, unele dintre cele mai ample controale care au fost făcute în zona respectivă. Au fost deschise dosare penale, au fost făcute plângeri, nouă plângeri dacă nu mă înşel, au fost ridicate zeci de tone de deşeuri care ar fi trebuit să fie vândute, deci să le aducă profit acelor persoane şi au fost date amenzi de sute de mii de lei”, a afirmat Diana Buzoianu, marţi seară, la Euronews România.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că majoritatea amenzilor aplicate în urma controalelor au fost achitate, însă adevărata problemă apare în etapa penală. Potrivit acesteia, deși autoritatea de mediu face sesizări și deschide dosare, lipsa unor condamnări finale slăbește efectul măsurilor luate.

Diana Buzoianu a subliniat că, în absența unor decizii clare ale instanțelor, cei care încalcă legea pot ajunge să perceapă sancțiunile doar ca pe un risc minor, limitat la plata unei amenzi, ceea ce îi încurajează să continue activitățile ilegale.

Ministrul a arătat că rezolvarea acestei situații nu mai ține exclusiv de domeniul mediului, ci depinde de întregul sistem de aplicare a legii. Ea a precizat că a fost adoptată o legislație specială care permite utilizarea imaginilor obținute cu dronele drept probe în instanță, tocmai pentru a întări dosarele penale.

”Aceste amenzi vor fi plătite şi au fost în mare parte plătite deja. Problema este la plângerile penale, aici se rupe, de fapt, filmul. Pentru că noi venim cu autoritatea de mediu şi deschidem, facem plângerile, facem sesizările penale. Dacă aceste dosare nu se duc la final, dacă nu există condamnări, mesajul transmis pentru infractori este: scapi cu o simplă amendă, continuă, pentru că maximul care ţi se poate întâmpla este să primeşti o amendă. Noi aici trebuie să lucrăm – dar nu mai ţine deja de zona de mediu – şi pentru a ajunge la nişte decizii finale de condamnare, acolo unde i-ai prins pe oameni. Avem acum o lege specială, am dat-o special pentru acest lucru, ca imaginile filmate cu dronele să poată să fie folosite ca probe în instanţă. Sigur că va dura nişte ani până când dosarele care se deschid acum vor ajunge să fie finalizate cu condamnări, dar este foarte important că s-a dat acest mesaj foarte clar: probele sunt mult mai uşor de luat, sunt de necontestat în momentul de faţă, pot fi folosite în instanţă. Acum şi partea cealaltă de procurori, poliţişti, personal auxiliar, trebuie să-şi facă treaba pentru a avea aceste dosare”, a adăugat ministrul.

Ministrul Mediului a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să sprijine toate acțiunile de control, subliniind că au fost făcute investiții consistente în echipamente moderne pentru a face verificările mai eficiente. Ea a precizat că Ministerul Mediului nu are atribuții în zona judiciară, însă poate oferi un sprijin concret și constant autorităților responsabile de anchete.

Diana Buzoianu a vorbit despre necesitatea unei colaborări strânse cu procurorii și personalul auxiliar, considerând că doar astfel poate fi transmis un mesaj ferm că infracțiunile de mediu nu rămân nepedepsite. Ministrul a atras atenția că tergiversarea dosarelor până la prescriere subminează încrederea publică și descurajează respectarea legii.