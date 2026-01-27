Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că proiectul de instalare a gardurilor electrice nu este unul nou, fiind demarat încă din anul 2023. Cu toate acestea, în lipsa alocărilor bugetare necesare, programul nu a putut fi pus în aplicare la momentul respectiv.

Oficialul a explicat că, odată cu schimbările de la nivel administrativ, multe inițiative sunt abandonate, însă în acest caz a decis să continue proiectele considerate utile. Ea a arătat că România se confruntă de mai mult timp cu conflicte între oameni și urși, în special în zonele unde animalele sălbatice intră în gospodării sau în apropierea localităților.

„Magia administrației este că pe măsură ce vin alți oameni, toți ar vrea să nu mai preia din urmă și să ia totul de la zero. Eu am decis să continui proiectele bune. Suntem în acest război de ceva timp în România, om contra urs. Proiectul cu gardurile electrice este unul început din 2023, dar pentru care nu s-au acordat bani”, a declarat ministra.

Potrivit ministrei, finanțarea programului a devenit posibilă abia după preluarea mandatului său. Pentru anii 2025 și 2026, au fost alocate aproximativ 30 de milioane de lei pentru instalarea gardurilor electrice.

Din această sumă, primele 24 de milioane de lei au fost deja aprobate, urmând ca, pe parcursul acestui an, să mai fie alocate încă aproximativ 6 milioane de lei. Ministerul susține că obiectivul este utilizarea fondurilor pentru proiecte care au potențial real de reducere a incidentelor dintre oameni și fauna sălbatică.

„Am adus undeva la 30 milioane pentru 2025-2026 pentru acest proiect. Responsabilitatea este să vezi și să continui proiectele cu potențial. Le vom analiza. Primele 24 de milioane au fost aprobate și probabil o să mai urmeze încă 6 milioane anul acesta.”

Ministra Mediului a explicat că selectarea zonelor unde vor fi montate gardurile electrice nu se face arbitrar. Dosarele pentru acest program au fost depuse încă din 2023, iar un ghid de finanțare stabilește criteriile care trebuie îndeplinite pentru a primi sprijin.

Astfel, eligibilitatea se bazează pe date existente privind frecvența aparițiilor urșilor în zone locuite, pagubele produse și riscurile pentru populație. Aceste criterii au fost stabilite înainte de alocarea fondurilor, tocmai pentru a permite implementarea rapidă după deblocarea finanțării.

„Dosarele au fost depuse încă din 2023, e un ghid care a stabilit criteriile necesare ca să primești acest ajutor.”

Anterior, ministra a arătat că datele colectate din teren indică o scădere a conflictelor în zonele unde au fost aplicate măsuri de prevenție. Gardurile electrice sunt prezentate ca parte a unui program complementar Planului național de acțiune pentru conservarea ursului brun.

Potrivit explicațiilor oferite, acest program urmărește o schimbare de abordare, de la intervenții punctuale după producerea incidentelor la prevenirea apariției acestora, pe baza unor politici publice fundamentate pe date și analize.

Ministerul Mediului subliniază că programul de garduri electrice completează Planul național de acțiune pentru conservarea ursului brun. Scopul declarat este asigurarea unei mai mari siguranțe pentru oameni, fără a afecta statutul de conservare al speciei.

Oficialii arată că acest tip de măsuri urmărește reducerea intrării urșilor în zone locuite, limitarea pagubelor materiale și diminuarea riscurilor pentru populație, în paralel cu menținerea echilibrului ecologic.