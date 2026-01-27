Ministrul Mediului a explicat că legislația prevede în mod explicit obligația ca toate depozitele de lemn să aibă conexiune la internet, iar în momentul în care materialul lemnos este preluat, avizul de transport trebuie nu doar emis, ci și încărcat în aplicația SUMAL. Diana Buzoianu a precizat că, odată cu modificarea operată marți, avizele nu mai pot fi doar emise lângă depozit, ci trebuie încărcate imediat în sistem, în caz contrar acestea nemaiputând fi introduse ulterior. Potrivit ministrului, dacă un transport este oprit de Poliție fără ca avizul să fie încărcat în aplicație, situația constituie o ilegalitate.

Ea a subliniat că actualizarea aplicației a fost realizată tocmai pentru a elimina această metodă de fraudare și a mulțumit reprezentanților STS pentru rapiditatea cu care au înțeles problema și au implementat modificările necesare, într-un timp record, în cadrul unei intervenții la Euronews România.

„În momentul de faţă, pe legislaţie, se spune foarte clar: toate depozitele trebuie să aibă internet. Deci tu, când ai luat lemnul de acolo, trebuie să emiţi, dar să şi încarci avizul. Şi asta am şi făcut. Astăzi s-a modificat, la aplicaţia SUMAL, în momentul de faţă lângă depozit nu se mai pot doar emite avizele, trebuie să fie şi încărcate, altfel nu poţi să îl încarci pe parcurs, dacă te opreşte Poliţia şi nu ai încărcat avizul, din păcate, ştim cu toţii, ai făcut o ilegalitate. Şi am modificat în momentul de faţă, pentru ca această metodă să nu mai poată să fie folosită şi le mulţumesc reprezentanţilor STS că au înţeles şi au modificat aplicaţia chiar în timp record”, a declarat Diana Buzoianu, marţi seară, la Euronews România.

Ministrul Mediului a explicat că actualizarea aplicației a fost solicitată după ce societatea civilă a atras atenția asupra „unei metode clasice de furt”, folosite de unii transportatori. Concret, aceștia emiteau avizul de transport, dar opreau conexiunea la internet pentru a împiedica încărcarea documentului în SUMAL.

În cazul unui control în trafic, internetul era reactivat pentru a permite încărcarea avizului, iar dacă transportul nu era verificat, acesta rămânea neînregistrat în sistem.

Potrivit ministrului, analiza datelor din SUMAL a scos la iveală aproximativ 7.000 de transporturi suspecte, pentru care avizele au fost încărcate cu întârzieri de zeci de minute sau chiar ore.

„Asta înseamnă că transportatorul a stat ore întregi fără internet pornit, iar dacă s-a întâmplat ceva, un control, orice, şi-a aprins internetul şi s-a încărcat avizul”, a explicat Diana Buzoianu.

Prin noua actualizare tehnică, autoritățile susțin că această breșă este eliminată, iar transporturile de lemn vor putea fi monitorizate în timp real, cu scopul de a reduce semnificativ fraudele și tăierile ilegale.