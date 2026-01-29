Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că proiectul de Ordonanță privind zonele prioritare pentru biodiversitate, transmis în Guvern, adoptă o abordare bazată pe consens, nu pe impunere. Ea a subliniat că protejarea comorilor naturale nu va fi făcută împotriva comunităților locale, ci alături de ele, iar conceptul de management activ va permite continuarea activităților tradiționale precum cositul, pășunatul și utilizarea locală a terenurilor. Buzoianu a precizat că jalonul asumat prin PNRR va fi îndeplinit cu implicarea primarilor și respect față de oameni și natură.

”Schimbăm paradigma complet faţă de cum au fost făcute lucrurile până acum. Da, avem un jalon de îndeplinit prin PNRR şi da, ne dorim să protejăm comorile noastre naţionale, dar nu împotriva comunităţilor locale, ci alături de ele. Am promis că vom alege consensul şi asta e ce am pus şi în proiectul de Ordonanţă pe care l-am transmis în Guvern. Am ales deliberat o abordare bazată pe consens, nu pe impunere, aşadar. Vom avea dezbateri, iar zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi declarate, acolo unde există acord şi unde comunităţile locale sunt parte a soluţiei. De asemenea, este introdus explicit conceptul de management activ, pentru ca oamenii să îşi poată continua activităţile tradiţionale: cosit, păşunat, utilizări locale ale terenurilor. Protejarea biodiversităţii nu înseamnă blocarea dezvoltării locale. Vom îndeplini acest jalon alături de primari, alături de comunităţi, cu respect pentru natură şi pentru oameni, deopotrivă”, a declarat ministrul mediului, Diana Buzoianu.

Proiectul de Ordonanță creează cadrul legal pentru delimitarea zonelor prioritare pentru biodiversitate, respectând angajamentele României prin PNRR, fără a impune procente fixe din teritoriul național sau suprafețe minime obligatorii.

”Acest lucru permite o abordare flexibilă, adaptată realităţilor din teren, prin definirea unor zone strict protejate şi a unor zone cu management activ, în funcţie de specificul fiecărui teritoriu şi de nevoile comunităţilor locale”, precizează ministerul.

Ministerul Mediului a anunțat că, în ultimele luni, a primit numeroase observații de la primari, o parte dintre acestea fiind deja incluse în limitele care vor fi propuse pentru zonele prioritare de biodiversitate.

”În mod concret, pentru că ne-am angajat să fie adoptate limitele zonelor prioritare pentru biodiversitate cu acordul comunităţilor, vom avea adoptate limitele abia după ce se găseşte o soluţie acceptată de toţi actorii implicaţi. Ne dorim, aşadar, să respectăm şi natura, dar să nu blocăm proiecte de dezvoltare de la nivel local”, se arată în comunicat.

Ministerul Mediului precizează că, în această perioadă, se desfășoară consultări reale și structurate cu autoritățile locale, implicând prefecții, primăriile și consiliile județene, iar limitele propuse au fost ajustate în funcție de observațiile primite din teritoriu.