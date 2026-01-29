Vladimir Petruț a explicat că episodul invocat a avut loc în cadrul unei întâlniri organizate la Sighetu Marmației, eveniment desfășurat pe parcursul a două zile, la care au participat reprezentanți ai conducerii PNL și primari din teritoriu. Vladimir Petruț a precizat că primarii au solicitat insistent o discuție directă cu Ilie Bolojan, în condițiile în care agenda acestuia părea să nu permită o întâlnire separată cu aleșii locali.

În relatarea sa pentru Antena3, Vladimir Petruț a arătat că, după mai multe insistențe, s-a ajuns la un compromis privind durata întrevederii, iar un grup restrâns de primari a participat efectiv la discuție.

„Da, era întâlnirea de la Sighetu Marmației. Au fost două zile de evenimente la care noi, primarii, am cerut să avem o întâlnire cu premierul. Am insistat, dar ni s-a spus că nu poate să stea cu noi pentru că se grăbește și programul nu îi permite (…) Și noi am făcut un pic de gălăgie, zicând că nu se poate să vină până acolo și să nu treacă și pe la noi. Și atunci ne-au spus ‘10 minute vă alocă, să stea și cu voi, primarii’”, a declarat Vladimir Petruț.

Primarul din Cavnic a mai spus că nu toți edilii anunțați inițial au fost prezenți la întâlnire, context care a influențat dinamica discuției și deschiderea celor prezenți.

„Din cei 32 de primari, duminică la ora 1 nu au mai venit toți. Am fost cam 10 – 11 primari. Ne-am dus la locația unde erau toți, nu numai primari, ci toată conducerea PNL-ului (…)”.

În continuare, Vladimir Petruț a descris modul în care a decurs dialogul cu premierul și reacțiile primarilor aflați la masă. Potrivit edilului, întâlnirea a fost una tensionată, iar mulți dintre participanți au fost reticenți în a-și exprima direct nemulțumirile.

„Noi stăteam la o masă rotundă. A venit premierul, s-a pus cu noi la masă, ne-a întrebat: ‘Bun, ce nemultumiri aveți?’ Parcă toată lumea a încremenit. A întrebat încă o dată și încă o dată. Oamenii erau cumva speriați”, a relatat Vladimir Petruț.

Primarul PNL a explicat că, după mai multe insistențe, a decis să intervină și să prezinte punctul său de vedere în numele nemulțumirilor acumulate în teritoriu.

„A treia data când a întrebat, eu i-am spus ‘Uitați care sunt nemulțumirile …’, n-am să le reiau aici”, a precizat Vladimir Petruț.

În relatarea sa, edilul a menționat că discuția a fost marcată și de o intervenție a unui alt primar, care a ridicat problema costurilor politice ale măsurilor asumate de PNL, în contextul rotativei guvernamentale agreate prin protocolul cu PSD.

„La final, unul dintre primari, care stătea în picioare, a spus: ‘Domnule premier, merită toate aceste măsuri? Că va veni PSD-ul la rotativă, iar noi rămânem de rușine’”, ar fi spus un primar.

Vladimir Petruț a afirmat că momentul-cheie al întâlnirii a fost reacția premierului la întrebarea legată de schimbarea conducerii Guvernului, conform înțelegerii din coaliție. În acest context, edilul din Cavnic a redat exact formularea folosită de Ilie Bolojan.

„Și atunci, premierul, foarte sec, hotărât, cu siguranță de sine, a spus: ‘Nu va fi niciun premier PSD la rotativă’”, a declarat Vladimir Petruț.

Primarul a explicat că afirmația a stârnit reacții imediate în rândul celor prezenți, care au invocat existența unui protocol politic asumat oficial. În relatarea sa, Vladimir Petruț a menționat și continuarea explicației oferite de premier.

„A răspuns: ‘Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă, și el, premierul lui, cum a avut și Iohannis, când a fost (…)’”, a spus Vladimir Petruț.

Potrivit primarului PNL, discuția s-a încheiat fără alte clarificări suplimentare, iar reacția generală a fost una de moment, fără concluzii formulate în cadrul întâlnirii.

„Noi am zâmbit și cam asta a fost”, a mai declarat Vladimir Petruț.

Reprezentanții PNL Maramureș au reacționat public joi dimineață și au respins afirmațiile făcute de Vladimir Petruț în legătură cu presupuse discuții informale privind rotativa guvernamentală, susținând că întâlnirea la care a participat primarul din Cavnic nu a avut ca temă astfel de subiecte politice.

„Nu a existat nicio discuție despre vreo «rotativă» sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior”, au transmis oficialii PNL Maramureș, într-un comunicat în care au anunțat că fac mai multe clarificări considerate esențiale.

În poziția oficială, organizația județeană a subliniat că Vladimir Petruț a fost prezent la o discuție alături de alți primari, în cadrul căreia a avut posibilitatea să adreseze întrebări și să ridice probleme administrative, însă fără ca tema rotativei sau a unor înțelegeri politice să fie abordată.

„Primarul orașului Cavnic a participat la o discuție alături de alți primari, în cadrul căreia a avut posibilitatea să adreseze întrebări și să ridice probleme. Nu a existat nicio discuție despre vreo « rotativă» sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior”, au precizat reprezentanții PNL Maramureș.

Tot în același comunicat, oficialii PNL Maramureș au respins afirmațiile legate de o presupusă retragere de fonduri guvernamentale din bugetul orașului Cavnic și au explicat contextul financiar al situației.

„Guvernul nu a retras fonduri orașului Cavnic – suma invocată a fost executată de Agenția Națională de Administrare Fiscală din conturile primăriei, ca urmare a existenței unor datorii restante la contribuțiile salariale”, au transmis reprezentanții biroului de presă.

Reprezentanții PNL Maramureș au mai arătat că administrația locală din Cavnic nu a folosit toate instrumentele legale disponibile pentru a evita executarea silită.

„Primăria Cavnic nu a solicitat eșalonarea datoriilor, deși avea acest drept legal. Din datele disponibile, Primăria Cavnic se află printre foarte puținele unități administrativ-teritoriale aflate în această situație care nu au depus o cerere de eșalonare”, au precizat oficialii.

În comunicat a fost respinsă și ideea unei decizii politice sau a unei sancțiuni discreționare împotriva primarului.

„Afirmația potrivit căreia «Guvernul a luat banii» reprezintă o deformare a realității. Statul a aplicat strict cadrul legal, la fel ca în cazul oricărei instituții sau entități care nu își achită obligațiile fiscale”, au mai transmis reprezentanții PNL Maramureș.

Un alt punct clarificat de organizația județeană a vizat presupusa implicare directă a premierului în controale administrative la nivel local.

„Premierul Ilie Bolojan nu a trimis Corpul de Control la Primăria Cavnic. Această informație este neadevărată”, au precizat oficialii.

Potrivit acestora, eventualele solicitări de documente au avut loc în urma unor sesizări și prin mecanisme instituționale obișnuite, fără implicarea directă a prim-ministrului.