Daniel Băluță afirmă că criticile aduse primarului Craiovei nu au legătură cu interesul pentru cetățeni sau pentru rezolvarea problemelor de încălzire, ci sunt motivate politic.

„Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai performanți primari din România, nu au nicio legătură cu încălzirea sau cu grija față de oameni. Este vorba doar despre cinismul premierului Bolojan și despre oportunismul politic al hăitașilor săi din USR”, afirmă Băluță, într-o declarație.

Primarul Sectorului 4 subliniază că centrala de termoficare din Craiova nu aparține municipalității, ci statului român, prin Ministerul Energiei, iar orice tentativă de a muta vina asupra administrației locale este, în opinia sa, o manipulare.

„Orice altă poveste este manipulare ieftină!”, susține Daniel Băluță.

Băluță respinge comparațiile făcute între Craiova și Oradea, sugerând că dezvoltarea celor două orașe a urmat trasee diferite în ceea ce privește finanțarea investițiilor.

„Altfel, domnule Bolojan, vă place cum arată Craiova? Sigur vă place. Ca la Oradea, nu? Diferența este că Oradea s-a dezvoltat mai mult pe fonduri europene și nu cu zeci de miliarde de la buget, ca în cazul dumneavoastră”, mai afirmă edilul.

Primarul Sectorului 4 susține că Craiova a cunoscut o modernizare accelerată în ultimii ani și consideră neverosimilă ideea că actuala administrație ar fi ignorat problema termoficării.

„Și atunci, cine ar putea crede că Olguța Vasilescu nu s-ar fi preocupat să aibă un sistem de încălzire pe măsura investițiilor realizate în oraș? Nu are bază legală să o facă, domnule Bolojan, pentru că acea centrală este a Guvernului, nu a Craiovei!”, afirmă Băluță.

Acesta susține că atacurile la adresa primarului Craiovei sunt nejustificate și că ar fi fost mai utilă o abordare orientată spre soluții.

„Și atunci, de ce atacați gratuit un primar cu rezultate evidente, în loc să căutați, împreună, soluții pentru ca oamenii să aibă căldură în case?”, adaugă el.

Daniel Băluță afirmă că situația de la Craiova este comparabilă cu cea din Capitală, unde problemele de termoficare persistă de ani de zile.

„Craiova este campioană la fonduri europene și investiții. Asta vă deranjează, de fapt. Este de neconceput ca un primar PSD să performeze, nu-i așa? Ca primar de sector din București, nu pot însă să ignor ipocrizia: în Capitală, oamenii stau de ani de zile în frig, sub administrații susținute exact de cei care astăzi dau lecții. Aici, de fiecare dată, vina este a altcuiva. La Craiova, însă, faceți isterie”, mai afirmă Băluță.

Potrivit primarului Sectorului 4, problema reală este comună atât Craiovei, cât și Bucureștiului și ține exclusiv de producătorul de energie, aflat în subordinea Guvernului.

„Prin urmare, la fel ca în cazul Bucureștiului, soluția reală nu constă în atacuri sterile și discursuri de fațadă, ci în integrarea producătorului de energie şi a transportatorului de agent termic într-o singură entitate.

Restul nu sunt decât opinii aruncate în spațiul public de cei care pretind că se pricep la toate, dar care, în realitate, nu se pricep la nimic”, încheie Daniel Băluță.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, acuză actualul Guvern că împinge Electrocentrale (CET) Craiova spre închidere, situație care, în opinia sa, va afecta întregul sistem energetic național.

„Falimentarea voită de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional”, a declarat edilul.

Potrivit acesteia, Guvernul a respins și al doilea memorandum depus de ministrul Energiei, prin care se solicita alocarea a 50 de milioane de lei pentru achiziționarea de cazane de apă fierbinte, necesare pentru funcționarea temporară a centralei.

„Nu primim bani de reparaţii anuale nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Iar al doilea memorandum depus de ministrul energiei pentru achiziţionarea de cazane de apă fierbinte (CAF-uri) astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă a fost avizat negativ”, a afirmat Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei susține că municipalitatea a încercat anterior să găsească o soluție alternativă, inclusiv prin preluarea activelor necesare pentru producția de energie termică, însă această variantă a fost respinsă de Guvern.

„Am dorit să le cumpărăm, nu gratis şi s-a respins. Este dovada clară că de fapt Ilie Bolojan nu a urmărit niciodată ca societate a Guvernului să fie salvată”, a mai spus aceasta.

În lipsa unei soluții la nivel guvernamental, municipalitatea ia în calcul măsuri rapide pentru asigurarea căldurii: transformarea unor puncte termice în centrale pe gaz sau acordarea de vouchere pentru instalarea de centrale de apartament, investiții care vor fi incluse în bugetul local.