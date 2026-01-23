Schimbul de replici dintre primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și liderul PSD București, Daniel Băluță, continuă vineri, pe fondul disputelor legate de administrarea orașului și de situația bugetară a Bucureștiului. Într-un nou mesaj public, primarul Sectorului 4 formulează critici directe la adresa lui Ciprian Ciucu, afirmând că preferă să piardă o competiție decât să evite adevărul, și acuzând actuala conducere a Primăriei Generale de lipsă de rezultate, reflexe administrative și mesaje orientate mai degrabă spre lamentare decât spre soluții concrete pentru bucureșteni.

„Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor Adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător. Adevăraţii câştigători, Domnule Primar General, sunt cei care spun adevărul şi care nu înşeală aşteptările oamenilor, în lipsa de viziune şi de soluţii la problemele urgente ale oamenilor. Primarul General în funcţie şi-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă nu”, scrie liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

Primarul Sectorului 4 susține că actualul edil general evită asumarea responsabilității pentru problemele Capitalei și recurge constant la explicații legate de administrațiile anterioare, în timp ce criticile la adresa PSD ar fi folosite pentru a masca lipsa unor soluții concrete.

„În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluţii pentru Bucureşti, să dea vina pe greaua moştenire şi să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze! Partidul Social Democrat a asigurat în trecut şi asigură în prezent stabilitatea României. În ceea ce priveşte „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, staţia de metrou, şcolile şi grădiniţele, îi recomand şi Primarului General să încerce să le implementeze şi să şi le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc”, comentează primarul Sectorului 4.

În continuarea mesajului său, liderul PSD București afirmă că își va raporta activitatea exclusiv la rezultate concrete și susține că administrația Capitalei ar trebui să adopte aceeași abordare, punând accent pe soluții și pe dialog instituțional, nu pe mesaje centrate pe imagine.

„Eu, personal, mă voi raporta în continuare, la rezultate şi cred că asta trebuie să facă şi Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate “cultului personalităţii”. Voi susţine orice formulă de dialog deschis şi transparent, pentru ca Bucureştiul să se redreseze din toate punctele de vedere. Ţin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, a mai transmis Băluţă.

Separat, preşedintele PSD Bucureşti a reluat criticile la adresa primarului general, acuzând lipsa de competenţă administrativă şi absenţa unei strategii coerente pentru Bucureşti, pe fondul nemulţumirilor legate de modul în care sunt comunicate problemele financiare ale Capitalei.

Știrea Inițială

Ciprian Ciucu susține că situația financiară dificilă a Bucureștiului este rezultatul unor decizii politice luate în anii anteriori, în care administrațiile de sector ar fi beneficiat de alocări disproporționate. În prima reacție publică, edilul general a afirmat că pozițiile recente ale primarului Sectorului 4 erau anticipate și că acestea se înscriu într-o logică politică veche.

Ciprian Ciucu a explicat că, în perioada în care Daniel Băluță avea influență la nivel guvernamental, au fost promovate mecanisme de redistribuire a fondurilor care au afectat bugetul Primăriei Municipiului București.

„Populismul lui Daniel Băluţă era de aşteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluţă, prin influenţa pe care a avut-o la nivelul Coaliţiei pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului”, a arătat Ciprian Ciucu, într-o postare publicată vineri.

Primarul general a continuat explicând că aceste practici au creat o dependență de negocieri politice informale și au afectat capacitatea administrației centrale a orașului de a-și planifica cheltuielile. Potrivit acestuia, Capitala are nevoie de stabilitate bugetară și de reguli clare, nu de ajustări făcute din rațiuni electorale sau de moment.

Într-un mesaj mai amplu, Ciprian Ciucu a detaliat modul în care, în opinia sa, au fost concepute strategii pentru transferul fondurilor către sectoare, în detrimentul proiectelor municipale. Edilul a subliniat că aceste practici nu mai pot continua și că actuala administrație încearcă să schimbe modul de funcționare al bugetului Capitalei.

„Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PMB şi ale bucureştenilor. Îi transmit că nu mai ţine! Ştiu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe si inventate. Totuşi, Bucureştiul are nevoie de formule de finanţare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Acesta a mai adăugat că declarațiile politice dure nu pot înlocui soluțiile administrative și că orașul are nevoie de reforme structurale asumate, chiar dacă acestea sunt dificil de implementat. Primarul general a menționat și contextul electoral, sugerând că o parte din criticile primite sunt motivate politic.

Ciprian Ciucu a precizat că intenția sa este de a colabora cu primarii de sector și cu reprezentanții partidelor din Consiliul General, inclusiv cu cei ai PSD. El a amintit că în Primăria Capitalei există un viceprimar social-democrat și că a pornit de la premisa unei cooperări instituționale.

„Am spus repetat că îi voi respecta pe primarii de Sector şi că intenţia mea este să îi ajut. Inclusiv pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Cred că greşeşte dacă vrea să înceapă o colaborare cu astfel de declaraţii politicianiste şi populiste. Îl voi invita la discuţii şi îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înţelege. Şi dacă consideră că este nevoie şi vrea să-şi asume alături de mine ceea ce urmează, îl voi invita să negociem transparent un program de reforme pentru Bucureşti”, a transmis Ciprian Ciucu.

De cealaltă parte, liderul PSD București, Daniel Băluță, a criticat dur modul în care este gestionată situația financiară a Capitalei și s-a opus public majorării tarifelor pentru transportul în comun. Acesta a susținut că măsurile anunțate de Ciprian Ciucu afectează direct categoriile vulnerabile și angajații din instituțiile subordonate PMB.

„Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi şi a persoanelor cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora Primarul General le spune cu nonşalanţă că nici nu vor vedea vreun ban prea curând”, a declarat Daniel Băluță.

Criticile PSD au venit după ce Ciprian Ciucu a anunțat că în conturile Primăriei Capitalei se află aproximativ 5 milioane de lei, o sumă pe care a descris-o drept insuficientă pentru funcționarea orașului. În acest context, edilul general a vorbit despre măsuri nepopulare, inclusiv desființarea sau comasarea unor instituții și creșterea tarifelor STB.

În cadrul planului de redresare financiară, Ciprian Ciucu a anunțat că se analizează majorarea prețurilor pentru transportul public, ultima scumpire având loc în vara anului 2021.

Conform propunerilor făcute publice, o călătorie metropolitană de 90 de minute ar urma să crească de la 3 lei la 5 lei.

Abonamentul metropolitan de 24 de ore ar urma să se majoreze de la 8 lei la 14 lei, iar cel de 72 de ore ar ajunge la 30 de lei.

Abonamentul lunar ar crește de la 80 de lei la 100 de lei.

Pentru titlurile integrate STB–Metrorex, o călătorie valabilă 120 de minute ar putea costa 9 lei, față de 7 lei în prezent, iar abonamentul comun ar urma să se majoreze de la 160 de lei la 180 de lei.

Ciprian Ciucu a explicat că aceste ajustări sunt necesare pentru a susține funcționarea sistemului de transport și a avertizat că, în lipsa unei înțelegeri, nu exclude varianta insolvenței STB.