Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a criticat vineri, în cadrul conferinţei Organizaţiei PSD Timiş, planurile Guvernului privind reducerile de personal din administraţia publică locală, susţinând că premierul Ilie Bolojan ar insista pentru concedieri masive, în ciuda pierderilor financiare pe care acestea le-ar genera.

Olguţa Vasilescu a explicat că social-democraţii au propus soluţii alternative, menite să eficientizeze administraţia fără a destabiliza comunităţile locale şi bugetele acestora.

Primarul a declarat că actualul guvern nu funcţionează aşa cum s-ar fi dorit în coaliţie, existând blocaje majore în implementarea proiectelor finanţate prin PNRR. Ea a atras atenţia că autorităţile locale se confruntă cu întârzieri de şase-şapte luni la plata facturilor, ceea ce afectează grav firmele de construcţii şi economia locală.

Vasilescu a spus că PSD a sperat ca ponderea sa semnificativă în coaliţie – aproape jumătate din total – să asigure un tratament echitabil din partea partenerilor de guvernare, însă aşteptările nu s-au confirmat.

„Mi s-a părut la un moment dat chiar că ar fi acceptate, că le înţeleg, că avem dreptate. Însă, din păcate, suntem aici unde suntem. Ce solicităm noi? În primul rând, ca această reformă a administraţiei publice locale să se facă la un pachet cu administraţia publică centrală şi cu reforma economică pe care noi am prezentat-o deja în spaţiul public şi care nu presupune bani in plus de la buget, dar relaxează mediul economic care iată a început să se contracteze. Autorităţile care lucrează cu firmele de construcţii nu mai pot să plătească la timp. Pentru că, din păcate, guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR care ar trebui să treacă prin Ministerul Fondurilor Europene”, a precizat Lia Olguța Vasilescu vineri, 31 octombrie.

Lia Olguţa Vasilescu a explicat că pachetul legislativ privind reforma administraţiei publice locale s-a blocat după ce PSD a cerut ca transformările să fie aplicate simultan la nivel local şi central, dar şi corelate cu măsuri economice de relaxare fiscală.

Ea a susţinut că social-democraţii au venit cu propuneri de bun-simţ, care nu ar necesita cheltuieli suplimentare de la buget, dar ar susţine mediul privat.

Primarul Craiovei a precizat că PSD nu se opune reformei, ci doreşte ca aceasta să fie echilibrată şi să includă evaluarea funcţionarilor publici.

Vasilescu a menţionat că încă din urmă cu doi ani a fost depus un proiect de lege care prevede ca toţi angajaţii din administraţie să fie evaluaţi anual printr-un test scris, însă actul normativ ar fi fost blocat de „acelaşi om” care se opune şi în prezent reformelor propuse de PSD.

„Se spune că nu vrem reformă. Vrem. Se spune că nu vrem o administraţie mai suplă. Vrem. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi am iniţiat acum 2 ani de zile o lege care se află în Parlamentul României blocată de acelaşi om, care prevede că toţi funcţionarii publici sunt supuşi anual unei evaluări scrise”, a indicat social-democrata.

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că în administraţia publică există numeroşi funcţionari care nu mai corespund cerinţelor actuale, însă tentativele de a-i concedia au fost în mod constant anulate de instanţe.

Ea a explicat că legea propusă de PSD ar oferi autorităţilor un instrument legal pentru a elimina din sistem persoanele ineficiente, întrucât instanţele ar fi obligate să ţină cont de rezultatele evaluărilor anuale.

Potrivit acesteia, doar o astfel de reformă ar putea face administraţia „mai suplă” şi mai performantă, fără a apela la măsuri brutale de concediere colectivă.

„Ştim şi noi că în administraţie sunt oameni care nu au ce să caute acolo că sunt funcţionari care poate au dat un examen şi l-au trecut atunci când au intrat în administraţie dar, din păcate, nu s-au updatat, nu s-au mai pus la curent cu noile prevederi legislative de exemplu şi care ne cauzează mari probleme în administraţie. De câte ori am încercat ca să disponibilizăm astfel de oameni din administraţie i-am primit înapoi de la instanţele de judecată. Indiferent cât de grave ar fi fost abaterile lor, instanţele ne-au dat înapoi. Şi atunci ne-am hotărât ca să facem această iniţiativă legislativă pe care instanţele, ca lege, vor trebui să o aplicăm tocmai. Nu poate să mai spună instanţa că trebuie să câştige procesul funcţionarul care a fost disponibilizat, atâta timp cât îi arăţi faptul că n-a trecut testul. Din păcate, însă, nu s-a dorit să se meargă pe acea lege. S-au preluat câteva lucruri în pachetul administrativ, dar nu aşa cum ne doream noi”, a afirmat Lia Olguta Vasilescu.

Primarul a mai spus că, în locul disponibilizărilor cerute de premierul Ilie Bolojan, PSD a propus o variantă de compromis: reducerea cu 10% a fondului total de salarii din administraţia locală.

Ea a arătat că această măsură ar aduce economii de un miliard de lei, fără a genera costuri suplimentare prin plata indemnizaţiilor de şomaj şi pierderea contribuţiilor sociale.

Vasilescu a afirmat că premierul insistă însă pe concedieri masive, deşi o astfel de decizie ar produce pierderi de aproape 700 de milioane de lei la buget, din cauza contribuţiilor şi ajutoarelor sociale ce ar trebui plătite.

„Dacă guvernul îşi doreşte, într-adevăr, să facă o reducere a cheltuielilor de personal din administraţia publică locală de un miliard de lei, atunci se poate scădea fondul de salarii cu 10% pentru toată lumea. Domnul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări. Neapărat disponibilizări. Am încercat să-i explicăm, vreţi un miliard la buget? Ok. Daţi afară aceşti oameni. Ce se întâmplă? Pierdeţi 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică pierdeţi 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. În schimb, aveţi o problemă cu o întreagă categorie de oameni care sunt disponibilizaţi. Nu s-a acceptat”, a precizat edilul Craiovei.

Edilul Craiovei a subliniat că salariile mari care împovărează bugetul nu se regăsesc în administraţia locală, unde veniturile medii sunt de 3.000-4.000 de lei, ci în companiile de stat şi instituţiile centrale, unde unele persoane câştigă chiar şi 70.000-80.000 de lei lunar.

Din acest motiv, a spus Vasilescu, reforma ar trebui să includă şi nivelul central al administraţiei, nu doar autorităţile locale.