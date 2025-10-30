Lia Olguţa Vasilescu critică austeritatea dreptei şi afirmă că guvernarea PSD a adus investiţii şi creşteri de venituri
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a lansat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, o critică dură la adresa actualei guvernări, susţinând că politica de austeritate a dreptei a blocat investiţiile, economia şi mediul de afaceri, în timp ce, în perioadele în care PSD s-a aflat la putere, România a înregistrat realizări majore în infrastructură şi creşteri de venituri.
Edilul Craiovei a afirmat că, potrivit experienţei anterioare, guvernările de dreapta au produs dezechilibre economice şi au lăsat un deficit uriaş, fără a realiza investiţii semnificative. Ea a menţionat că reprezentanţii PSD au reuşit să menţină un nivel comparabil al deficitului, dar cu rezultate vizibile pentru populaţie.
Vasilescu a exemplificat prin faptul că, în guvernarea social-democrată, s-au construit 400 de kilometri de autostradă şi drum expres, iar pensiile au fost majorate într-un ritm fără precedent.
„ (cu 9% deficit – n.red.) guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres (…) şi a reuşit de asemenea să majoreze pensiile, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie şi a reuşit, pentru fiecare comunitate în parte, să dea câte un proiect care să o dezvolte, că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri şcoli şi aşa mai departe.
Au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”, a afirmat joi, 30 octombrie, Lia Olguța Vasilescu.
„Austeritatea dreptei blochează tot”
Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că actualul executiv, dominat de partidele de dreapta, a dus ţara într-o perioadă de stagnare, în care investiţiile şi economia s-au blocat complet. Ea a afirmat că mediul de afaceri, în special firmele de construcţii, traversează o perioadă dificilă, în condiţiile în care nu s-au mai majorat pensiile sau salariile, iar discursul public este concentrat pe concedieri şi reduceri bugetare.
Primarul a susţinut că această situaţie confirmă modul de guvernare specific dreptei, pe care românii l-ar fi văzut şi în perioadele anterioare, cu guverne conduse de Emil Boc, Dacian Cioloş, Florin Cîţu sau Ludovic Orban.
Vasilescu a amintit că, în acele guvernări, România a înregistrat un deficit de 9%, fără realizări notabile, iar investiţiile s-au redus la proiecte minore.
„Aveam toţi alte aşteptări de la acest guvern. Pe de altă parte, noi ştim cum guvernează dreapta. Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloş, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîţu şi cu Orban.
Şi nu uitaţi un lucru, Cîţu şi Orban au lăsat deficitul României la 9%. Şi n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat nişte izolete şi au mai făcut nişte terenuri de sport în pantă. (…)
Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcţii, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară pentru că ei aşa ştiu să guverneze”, a adăugat primarul Craiovei.
„Când va reveni PSD, oamenii vor simţi diferenţa”
Liderul PSD Craiova a afirmat că diferenţa între stânga şi dreapta va deveni clară atunci când partidul său va reveni la guvernare.
Ea a declarat că românii uită uneori, în momentul votului, beneficiile aduse de guvernările PSD, dar că următoarea schimbare de putere le va reaminti cum arată o guvernare axată pe dezvoltare şi protecţie socială.
„Se va putea face o diferenţă atunci când PSD-ul va prelua guvernarea.
Să vadă oamenii, pentru că uneori uită, la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă şi oamenii însă cum se guvernează când nu PSD are funcţia de prim-ministru”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.
Episodul Ordonanţei 52 şi Târgul de Crăciun: „Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi”
Tot astăzi, Lia Olguţa Vasilescu a relatat şi un episod recent, legat de Ordonanţa 52, care ar fi interzis organizarea târgurilor de Crăciun.
Ea a spus că, atunci când actul normativ a intrat în discuţia Guvernului, premierul Ilie Bolojan ar fi întrerupt şedinţa, afirmând că reacţia edilului Craiovei ar fi fost extrem de vehementă şi că trebuie găsită o soluţie.
Vasilescu a explicat că această intervenţie a permis organizarea Târgului de Crăciun din Craiova, un eveniment care ar aduce anual peste 10 milioane de euro în oraş, numai din turism.
„În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa de guvern 52 în guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern.
Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun.
Aşa s-a dat drumul, ca să putem să facem Târgul de Crăciun. De ce? Pentru că este un eveniment care aduce Craiovei peste 10 milioane de euro în fiecare an. Numai din turism”, a mai precizat edilul Craiovei.
