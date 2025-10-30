Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a lansat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, o critică dură la adresa actualei guvernări, susţinând că politica de austeritate a dreptei a blocat investiţiile, economia şi mediul de afaceri, în timp ce, în perioadele în care PSD s-a aflat la putere, România a înregistrat realizări majore în infrastructură şi creşteri de venituri.

Edilul Craiovei a afirmat că, potrivit experienţei anterioare, guvernările de dreapta au produs dezechilibre economice şi au lăsat un deficit uriaş, fără a realiza investiţii semnificative. Ea a menţionat că reprezentanţii PSD au reuşit să menţină un nivel comparabil al deficitului, dar cu rezultate vizibile pentru populaţie.

Vasilescu a exemplificat prin faptul că, în guvernarea social-democrată, s-au construit 400 de kilometri de autostradă şi drum expres, iar pensiile au fost majorate într-un ritm fără precedent.

„ (cu 9% deficit – n.red.) guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres (…) şi a reuşit de asemenea să majoreze pensiile, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie şi a reuşit, pentru fiecare comunitate în parte, să dea câte un proiect care să o dezvolte, că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri şcoli şi aşa mai departe. Au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”, a afirmat joi, 30 octombrie, Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că actualul executiv, dominat de partidele de dreapta, a dus ţara într-o perioadă de stagnare, în care investiţiile şi economia s-au blocat complet. Ea a afirmat că mediul de afaceri, în special firmele de construcţii, traversează o perioadă dificilă, în condiţiile în care nu s-au mai majorat pensiile sau salariile, iar discursul public este concentrat pe concedieri şi reduceri bugetare.

Primarul a susţinut că această situaţie confirmă modul de guvernare specific dreptei, pe care românii l-ar fi văzut şi în perioadele anterioare, cu guverne conduse de Emil Boc, Dacian Cioloş, Florin Cîţu sau Ludovic Orban.

Vasilescu a amintit că, în acele guvernări, România a înregistrat un deficit de 9%, fără realizări notabile, iar investiţiile s-au redus la proiecte minore.

„Aveam toţi alte aşteptări de la acest guvern. Pe de altă parte, noi ştim cum guvernează dreapta. Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloş, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîţu şi cu Orban. Şi nu uitaţi un lucru, Cîţu şi Orban au lăsat deficitul României la 9%. Şi n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat nişte izolete şi au mai făcut nişte terenuri de sport în pantă. (…) Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcţii, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară pentru că ei aşa ştiu să guverneze”, a adăugat primarul Craiovei.

Liderul PSD Craiova a afirmat că diferenţa între stânga şi dreapta va deveni clară atunci când partidul său va reveni la guvernare.

Ea a declarat că românii uită uneori, în momentul votului, beneficiile aduse de guvernările PSD, dar că următoarea schimbare de putere le va reaminti cum arată o guvernare axată pe dezvoltare şi protecţie socială.

„Se va putea face o diferenţă atunci când PSD-ul va prelua guvernarea. Să vadă oamenii, pentru că uneori uită, la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă şi oamenii însă cum se guvernează când nu PSD are funcţia de prim-ministru”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Tot astăzi, Lia Olguţa Vasilescu a relatat şi un episod recent, legat de Ordonanţa 52, care ar fi interzis organizarea târgurilor de Crăciun.

Ea a spus că, atunci când actul normativ a intrat în discuţia Guvernului, premierul Ilie Bolojan ar fi întrerupt şedinţa, afirmând că reacţia edilului Craiovei ar fi fost extrem de vehementă şi că trebuie găsită o soluţie.

Vasilescu a explicat că această intervenţie a permis organizarea Târgului de Crăciun din Craiova, un eveniment care ar aduce anual peste 10 milioane de euro în oraş, numai din turism.