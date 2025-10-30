Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi, la Gorj, că premierul Ilie Bolojan va fi chemat luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru a explica motivele retragerii unei părţi a trupelor americane din România şi pentru a prezenta un plan concret de întărire a securităţii naţionale.

Potrivit unor surse politice citate de site-ul Stiripesurse.ro, premierul Ilie Bolojan ar urma să refuze chemarea în Parlament la „Ora prim-ministrului”. Regulamentul îl obligă să vină în fața parlamentarilor, însă, în același timp, legea nu prevede o sancțiune în cazul în care refuză să o facă.

Social-democratul a afirmat că populaţia are dreptul să afle de ce s-a ajuns la această situaţie şi ce măsuri va lua Guvernul în contextul anunţului făcut de partenerul strategic al României.

Sorin Grindeanu a precizat că aşteaptă ca premierul să vină în Parlament cu explicaţii clare privind cauzele acestei decizii, făcând o comparaţie cu Polonia, care a gestionat diferit relaţia cu Statele Unite.

Liderul PSD a reamintit că ministrul de Externe avusese în urmă cu trei săptămâni o vizită la Washington, de unde România primise asigurări privind stabilitatea cooperării bilaterale, însă, la scurt timp, situaţia s-a schimbat semnificativ.

Acesta a subliniat că nu este suficientă o simplă informare, ci este nevoie de un plan concret privind întărirea securităţii ţării, după un anunţ care afectează direct poziţia strategică a României în regiune.

„Aştept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie, să vină să spună, domnilor, uitaţi, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile aşa, aşa şi aşa şi Ministrul de Externe, care din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni, a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, românii, am primit asigurări că toate lucrurile sunt în regulă, uite că la vreo lună, nici măcar o lună, pare că nu-i aşa. Dar mă aştept şi la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat şi explicaţii. Eu mă aştept ca în Parlament, când se vine, să se prezinte şi un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunţat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele şi să văd acel plan concret”, a spus președintele interimar al PSD joi, 30 octombrie.

Întrebat dacă a fost informat de preşedintele Nicuşor Dan, în discuţia avută marţi, despre retragerea trupelor americane, Grindeanu a spus că nu a primit nicio informare oficială şi că a aflat detaliile din spaţiul public.

El a criticat lipsa de comunicare din partea autorităţilor şi a adăugat că românii au dreptul să ştie ce se întâmplă cu relaţia strategică dintre Bucureşti şi Washington.

Totodată, preşedintele interimar al PSD a reiterat afirmaţia potrivit căreia în actualul Guvern există „foarte mulţi anti-americani”. Grindeanu a afirmat că aceştia se pot identifica uşor, făcând referire la declaraţii repetate de-a lungul anilor la adresa administraţiei Trump.

Printre cei vizaţi s-ar afla, potrivit lui, vicepremierul Oana Gheorghiu, dar şi purtătorul de cuvânt al Guvernului şi ministrul de Externe, care ar fi exprimat poziţii similare, chiar dacă într-o formă mai moderată.

„I-aţi văzut cu toţii şi sunt în formă continuată. Când ai declaraţii, an la rând, în care cataloghezi administraţia Trump, pe preşedintele Trump, în diverse forme, cum se cheamă asta? E doamna actual vicepremier Gheorghiu, am văzut luări de poziţii de acelaşi tip şi la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva, dar mai uşor, şi la ministrul de externe”, a adăugat Sorin Grindeanu.

În replică, deputatul liberal Robert Sighiartău a criticat decizia PSD de a-l chema pe premierul Bolojan în Parlament, afirmând că social-democraţii acţionează în tandem cu AUR pentru a crea „spectacol şi circ politic”.

Liberalul a spus că instrumentul „Ora prim-ministrului” este, prin definiţie, unul al opoziţiei, iar folosirea sa de către un partid aflat în coaliţie reprezintă o formă de „teatru politic”, nu un act de control democratic.

Sighiartău a mai declarat că premierul Ilie Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va accepta să joace în „piesele scrise de PSD şi AUR”, subliniind că Executivul îşi continuă activitatea cu seriozitate şi respect faţă de cetăţeni.

„PSD și AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției. Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic. PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan(PNL)nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români”, este mesajul postat de Robert Sighiartău pe pagina sa de Facebook.

Grupul parlamentar al PSD a depus joi solicitarea oficială ca premierul Ilie Bolojan să participe luni, 3 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, la sesiunea „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta tema „Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

La rândul său, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a făcut miercuri o solicitare similară, cerând explicaţii premierului în legătură cu reacţia autorităţilor române după anunţul Washingtonului.