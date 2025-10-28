Nicuşor Dan a confirmat că discuţiile pentru desemnarea viitorilor conducători ai serviciilor de informaţii sunt în desfăşurare, însă a evitat să ofere detalii privind numele vehiculate. Într-o declaraţie recentă, preşedintele a explicat că procesul de selecţie trebuie tratat cu seriozitate şi fără manevre politice care ar putea submina încrederea publicului.

„Da, nu vreau să spun multe despre asta. Nu ne permitem să facem jocuri din astea. Eu să trimit nume, Parlamentul să-l respingă. Când o să avem un nume agreat, o să-l aflaţi”, a afirmat Nicuşor Dan, făcând referire la necesitatea unui acord între instituţia prezidenţială şi coaliţia aflată la guvernare.

Întrebat despre termenul în care ar putea fi făcută oficial numirea, şeful statului a vorbit despre „un interval de lungime medie”, precizând că decizia ar putea fi anunţată „până la finalul anului, la începutul anului viitor”.

Preşedintele a subliniat că priorităţile sale vizează buna funcţionare a instituţiilor, nu graba unei desemnări.

„În momentul de faţă, bineînţeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcţionează”, a explicat Nicuşor Dan.

Şeful statului a reiterat că intenţionează să propună la conducerea serviciilor de informaţii persoane din afara sferei politice, insistând asupra profesionalismului şi independenţei faţă de partide. Potrivit acestuia, un astfel de profil este esenţial pentru stabilitatea instituţiilor care gestionează securitatea naţională.

„Îmi doresc asta, da”, a răspuns Nicuşor Dan, întrebat dacă îşi menţine angajamentul de a numi la şefia serviciilor persoane fără apartenenţă politică.

El a adăugat că deciziile vor fi luate în consultare cu formaţiunile din coaliţie pentru a evita polarizarea publică.

„Numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliţie ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societăţii”, a spus preşedintele, subliniind nevoia unui echilibru între criteriile profesionale şi consensul politic.

Printre numele menţionate în spaţiul public pentru conducerea serviciilor secrete se află diplomatul Marius Lazurca. În acest context, Nicuşor Dan a confirmat că îl cunoaşte personal şi că îl consideră o persoană competentă, dar nu a făcut o nominalizare oficială.

„Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă şi o persoană care poate să exercite o funcţie de nivel naţional. Asta e ce am spus şi în momentul de faţă o exercită pe cea de consilier prezidenţial”, a declarat preşedintele, menţionând că relaţia profesională dintre cei doi datează din perioada studiilor în Franţa.

De asemenea, şeful statului a fost întrebat despre un alt posibil candidat, avocatul Gabriel Zbârcea. Nicuşor Dan a confirmat că îl cunoaşte din perioada anilor ’90, când au fost colegi în Liga Studenţilor, şi că ulterior s-au intersectat în diverse contexte profesionale.

„Ne-am tot intersectat prin natura preocupărilor mele şi cel mai des am fost adversar cu casa de avocatură a acestuia”, a spus el.

Nicuşor Dan a indicat că nu vede o urgenţă formală în desemnarea noilor şefi, atâta timp cât instituţiile îşi menţin funcţionalitatea şi profesionalismul.