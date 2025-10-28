Într-un interviu acordat cotidianului Cotidianul, președintele Nicușor Dan a declarat că intenționează să îl propună pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier în cadrul mecanismului de rotație guvernamental planificat pentru primăvara anului 2027.

”În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan.

Când a fost amintit că a participat la protestele din Piața Victoriei împotriva premierului de atunci, Sorin Grindeanu, după Ordonanța 13, președintele Nicușor Dan a spus că își amintește bine acele momente, dar și contextul parlamentar din 2016–2020, când era deputat USR la început de mandat. El a subliniat că actuala situație politică este cu totul diferită și că, pentru România, stabilitatea contează mai mult decât trecutul nemulțumit al unor votanți ai săi; iar această stabilitate, a adăugat, nu poate fi realizată fără sprijinul PSD.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că miza sa este ca actualul Guvern să-și ducă mandatul până la momentul schimbului prin rotație, programat pentru primăvara anului 2027.

Președintele a recunoscut că urmează să aibă loc evaluări ale miniștrilor, atât la nivelul fiecărui partid, cât și în cadrul coaliției guvernamentale.

”Din păcate e inevitabil ca oamenii să gândească diferit şi să nu se abţină să se atace public unii pe alţii. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliţia a funcţionat”, a conchis preşedintele.

Președintele a spus că, dacă va fi reales pentru un al doilea mandat la Cotroceni, îl ia în considerare pe Ilie Bolojan pentru o eventuală nominalizare repetată în funcția de premier.

”Ilie Bolojan conduce PNL-ul şi în masura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situaţia asta, desigur”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă ar desemna un premier de la AUR în cazul în care partidul ar obține 50% la alegeri, Nicușor Dan a răspuns că nu vrea să analizeze astfel de ipoteze, subliniind că nu există nicio țară europeană în care un partid cu orientare pro-rusă să ajungă la majoritate.

Sorin Grindeanu a precizat că, potrivit înțelegerii interne a PSD, partidul nu intenționează să preia conducerea Guvernului înainte de primăvara anului 2027.