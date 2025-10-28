Deputatul PSD Mihai Fifor susține că protestele de miercuri sunt rezultatul direct al politicilor economice dure adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, mii de angajați din sectorul public ies în stradă „din disperare”, după luni întregi de tăieri și înghețări salariale, în condițiile în care inflația a crescut, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit.

„Mâine, mii de angajați din sistemul bugetar, din administrație, educație, poliție, sănătate, din rândul rezerviștilor militari, ies în stradă. Nu, nu ies nici de bine, nici de drag. Ies din disperare. Pentru că sunt umiliți zilnic, pentru că nu pot trăi de la un salariu la altul, de la o pensie la alta. Pentru că se luptă să supraviețuiască și pentru că, în tot acest haos, și-au pierdut speranța.”

El afirmă că acești oameni reprezintă „România reală”, cea care resimte efectele deciziilor de la Palatul Victoria. „Uitați-vă bine la ei, domnule Bolojan: ei sunt România reală. Nu sunt cifre, nu sunt statistici, nu sunt decor electoral. Sunt oameni vii și sunt cu apa la gură.”

Fifor acuză Guvernul de lipsă de empatie și de înlocuirea unei reforme autentice cu un val de concedieri și reduceri de posturi.

„Reforma sistemului bugetar este mai mult decât necesară, dar ceea ce faceți de luni de zile nu are nimic de-a face cu o reformă reală. Reforma nu înseamnă concedieri colective – nici în educație, unde au dispărut 14.000 de posturi, nici în administrație, unde alte 13.000 urmează aceeași soartă, doar ca să vă atingeți norma la dat afară. Asta nu e reformă, domnule Bolojan. Este o politică a cifrelor reci și a orgoliilor mari, plătită prea scump de oameni cinstiți din această țară.”

Deputatul PSD avertizează că politicile actuale riscă să adâncească criza economică, în loc să aducă echilibru fiscal.

„Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit; inflația s-a dublat în numai două luni și a ajuns la două cifre; economia e pe aparate; investițiile publice sunt blocate; deficitul bugetar este la fel de mare ca anul trecut, semn clar că reforma cu barda este un fiasco total. Iar peste toate acestea, ideea de a îngheța veniturile românilor este, pur și simplu, absurdă.”

Fifor subliniază că înghețarea salariilor și a pensiilor „înseamnă blocarea consumului, accentuarea inegalităților și adâncirea sărăciei”.

Parlamentarul social-democrat cere Guvernului să apFifor cere aplicarea pachetului Grindeanu:lice „pachetul de stimulare economică” propus de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„România are nevoie de politici inteligente, de stimulare a economiei și de stabilitate, nu de măsuri brutale care taie oxigenul celor care muncesc. De aceea este urgent ca Guvernul să preia și să aplice pachetul de stimulare economică propus de președintele Sorin Grindeanu.”

În finalul mesajului, Mihai Fifor îi transmite premierului un avertisment politic tranșant