Nicușor Dan a afirmat că, potrivit datelor existente, o parte importantă a campaniei lui Călin Georgescu a fost direcționată din Moscova. El a precizat că autoritățile au reușit să identifice modul în care au fost influențate rețelele sociale, prin conturi false și agenții de publicitate care au plătit campanii online ale căror fonduri pot fi urmărite până în Rusia.

Președintele a menționat că, deși există dovezi clare privind sursele de influență, încă nu a fost stabilită compania care a coordonat întreaga strategie de campanie și nici nu se cunosc complet fluxurile de bani. Aceste informații, a spus el, sunt parțial confirmate din datele obținute înainte de raportul procurorului general, publicat în urmă cu aproape nouă luni.

„Deci ceea ce ştim, ştim modul în care s-au influenţat reţele de socializare. Asta o ştim. (…) Deci ştim cum s-a făcut. Ştim că o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenţii de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani. Adică mai puţin chestiune pe care sunt cunoscute publicul. Bogdan Peşchir şi toate astea”, a declarat preşedintele pentru Cotidianul.

El a explicat că o parte din aceste operațiuni ar fi început în 2019, odată cu o cercetare sociologică realizată de o companie necunoscută, despre care nu se știe cine a plătit-o, nici cât a costat.

„Nu ştim foarte mult despre, pentru că ce ştim, şi din nou ne-a spus procurorul general, că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Ştim compania care a făcut-o? Nu ştim cine a plătit-o şi cât a costat”, a completat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a susținut că o parte dintre fire duc direct la Kremlin, iar influențele externe sunt mai evidente în Republica Moldova decât în România. Cu toate acestea, și în cazul României au fost identificate conturi și rețele de publicitate online cu legături în Rusia.

El a adăugat că există suspiciuni privind implicarea unei rețele de cetățeni români care ar fi contribuit la susținerea campaniei lui Călin Georgescu. Unele informații au fost făcute publice, altele sunt mai puțin cunoscute, iar o parte se află încă la nivel de ipoteză de lucru.

„Ştim că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Ştim mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, aşa cum am zis, fie conturi, reţele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil că pe alegerile din România să fi fost şi cumva există suspiciuni pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informaţii sunt mai cunoscute, altele sunt mai puţin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiţie”, a relatat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește securitatea cibernetică, președintele a spus că România este pregătită să organizeze în siguranță alegeri naționale, dacă acestea ar avea loc în viitorul apropiat. El a subliniat însă că țara nu este la fel de pregătită pentru a combate dezinformarea și răspândirea de știri false în timp real.

Președintele a explicat că, în condițiile unei campanii electorale, instituțiile ar putea face față provocărilor informaționale, însă în prezent lipsesc mecanismele de reacție rapidă împotriva manipulărilor online și a interpretărilor tendențioase.