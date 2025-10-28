Călin Georgescu, a fost întâmpinat marți dimineață de numeroși susținători la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna formalitățile impuse de controlul judiciar.

Zeci de oameni au scandat minute în șir numele liderului suveranist, iar clopotele bisericii din Buftea au fost trase „în semn de respect”. Traficul rutier din zonă a fost temporar blocat, după ce susținătorii au ieșit pe carosabil. Printre cei prezenți s-au aflat români veniți din toate colțurile țării, dar și din diaspora.

Călin Georgescu a fost primit cu aplauze și strigăte precum „Călin Georgescu, președinte!” și „Călin, te iubim!”. După semnarea documentelor la poliție, acesta a transmis un mesaj de încredere și forță, adresat întregii țări, în care a vorbit despre credință, economie și pace.

„Am văzut săptămâna trecută pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular”, a spus Georgescu.

„Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția.

O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohton. De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi”, a afirmat liderul suveranist.

El a criticat dezechilibrele economice actuale: „Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare. Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi.”

Călin Georgescu a transmis și un mesaj legat de situația internațională: „Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo.”