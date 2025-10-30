Sorin Grindeanu a criticat ritmul discuțiilor din coaliție privind proiectul pensiilor magistraților, afirmând că, de aproximativ o săptămână, guvernanții pierd vremea fără a încerca să deblocheze situația, deși legea este declarată neconstituțională și motivarea CCR încă nu a fost primită.

Acesta a subliniat că, în acest timp, se risipesc 231 de milioane de euro și că, dacă lucrurile continuă astfel, data-limită de 28 noiembrie va fi depășită fără ca legea să fie promulgată. Grindeanu a acuzat, de asemenea, lipsa de inițiativă a coaliției de a negocia sau de a se consulta cu actorii principali din justiție, apreciind că timp de zece zile s-a stat pur și simplu fără progres.

”Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână, care este declarată neconstituţională aşa cum ştiţi. Noi, coaliţia de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare. Nu încercăm să găsim soluţii, să deblocăm situaţia. Aşteptăm motivarea CCR-ului (..) Sunt 10 zile deja de la decizie, încă n-a venit motivarea. Probabil că o să mai dureze ceva. În acest timp, noi am pierdut vremea, în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale. De ce? Pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro. Se pare că guvernul acesta îşi permite să piardă aceşti bani, fiindcă, dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgate. Dar noi de 10 zile pierdem vremea, pentru că, ba se spune, Doamne, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari. Dar de 10 zile stăm. De 10 zile stăm şi pierdem timpul”, a spus Sorin Grindeanu, despre discuţiile în coaliţie privind proiectul pensiilor magistraţilor.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD a propus o soluție pentru deblocarea situației privind pensiile magistraților, subliniind că el nu a purtat negocieri personale, chiar dacă este președintele Camerei Deputaților. Scopul său a fost să verifice dacă actorii principali din justiție sunt dispuși să participe la întâlniri cu specialiști din domeniu, pentru a asigura adoptarea unei legi până la data de 28 noiembrie și a nu pierde astfel 231 de milioane de euro. El a menționat că rigiditatea unor membri ai coaliției a dus la blocarea discuțiilor timp de zece zile.

Referitor la un eventual alt proiect în Parlament legat de pensiile speciale, Grindeanu a subliniat că, potrivit protocolului coaliției, deciziile se iau numai în consens, dacă există unanimitate.

”În acest moment, nu există în coaliţie ( consens, nr). Ştiţi că am avut, marţi, nu s-a dorit să intrăm pe o zonă – nu PSD-ul, nu Sorin Grindeanu – Ministrul Justiţiei împreună cu un grup tehnic al coaliţiei, să se vină cu o propunere de proiect în coaliţie şi puteam să o avem până acum. (..) Nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea. O să vedem marţi, o avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia Curţii Constituţionale, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare, dar cert este că două săptămâni s-a stat”, a mai comentat Grindeanu.

Pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaților, convocat joi la ora 14:00, se află o cerere din partea Grupului parlamentar PSD prin care se solicită participarea prim-ministrului Ilie Bolojan la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului” programată pentru 3 noiembrie 2025.

Anterior, miercuri, AUR a transmis o solicitare similară, invitând premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la aceeași rubrică, pentru a prezenta stadiul pregătirii țării pentru iarna 2025-2026.

Cererea formațiunii a fost înaintată de conducerea Camerei Deputaților către Palatul Victoria.