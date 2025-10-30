În deschiderea ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu în echipa executivului și i-a mulțumit pentru că a acceptat funcția de vicepremier.

„Vreau să-i mulţumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a transmis premierul în deschiderea şedinţei de guvern.

El a afirmat că se așteaptă ca experiența acumulată în ultimii ani și încrederea demonstrată în proiectele Asociației Dăruiește Viață să fie valorificate în activitatea guvernamentală.

Bolojan a subliniat că nimeni nu donează milioane de euro pentru a sprijini proiecte fără a avea încredere în cei care le coordonează.

Premierul a mai spus că își dorește ca această încredere și capacitate de mobilizare să se reflecte și în activitatea de la nivel guvernamental, mai ales în domenii precum reforma, digitalizarea, debirocratizarea și restructurarea companiilor publice.

„Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu îţi donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice şi sper în aportul dânsei în rezultatul echipei noastre. Spor la treabă în perioada următoare”, a mai spus premierul Bolojan.

Oana Gheorghiu a depus joi jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru al României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan. La eveniment au participat și mai mulți consilieri prezidențiali.

De la ceremonie au lipsit președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cel care a criticat anterior numirea Oanei Gheorghiu, precum și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Decretul privind numirea acesteia în funcția de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial.

După depunerea jurământului, Oana Gheorghiu a transmis că își propune să contribuie la o guvernare mai deschisă și mai conectată la nevoile reale ale cetățenilor. Ea a spus că intenționează să promoveze dialogul constant cu mediul de afaceri, societatea civilă și cetățenii pentru fundamentarea reformelor și a măsurilor administrative.

Gheorghiu a amintit că, în ultimii 15 ani, și-a dedicat activitatea construirii primului spital de oncologie pediatrică din România și dezvoltării unui campus medical pentru copii, prin Asociația Dăruiește Viață. Ea a spus că decizia de a intra în Guvern a fost una dificilă, dar motivată de convingerea că experiența dobândită în mediul civic trebuie folosită și în administrația publică.