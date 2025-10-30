Oana Gheorghiu, vicepreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, și Carmen Mihaela Uscatu, președinta organizației, au fondat una dintre cele mai respectate inițiative civice din România.

Cele două au reușit să mobilizeze peste 350.000 de donatori și peste 7.000 de companii pentru construirea Spitalului de Copii „Dăruiește Viață”, aflat în curtea Spitalului „Marie Curie” din București.

Proiectul, finalizat în 2024, a avut o valoare totală de aproximativ 48 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane au reprezentat lucrările de construcție, iar 8 milioane – dotările medicale. Spitalul a fost ulterior donat statului român și integrat în rețeaua Spitalului „Marie Curie”.

Inițiativa a fost salutată la nivel național drept o performanță rară a societății civile, un exemplu de proiect realizat integral din contribuții private, fără sprijin bugetar.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după plecarea lui Dragoș Anastasiu, implicat într-un dosar de corupție în care a avut rol de denunțător. Propunerea a fost aprobată de președintele Nicușor Dan, iar decretul de numire a fost publicat joi dimineață în Monitorul Oficial.

Administrația Prezidențială a confirmat oficial numirea, precizând că, odată cu publicarea decretului, încetează interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier. Ceremonia de depunere a jurământului are loc joi, la ora 10:00, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Oana Gheorghiu a avut un venit net anual de 264.863 de lei din funcția de vicepreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, echivalentul unui salariu lunar de aproximativ 22.000 de lei.

Aceasta a fost numită și membră în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), ca reprezentantă a Administrației Prezidențiale, printr-un decret semnat de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar al României.

Asociația „Dăruiește Viață” a raportat în 2024 cheltuieli totale cu personalul de 2,47 milioane de lei pentru 10 angajați, în creștere față de 2023. Aceste cheltuieli au reprezentat 3,3% din totalul veniturilor asociației.

Prin comparație, în 2024, ministrul Sănătății avea un salariu net lunar de 12.776 de lei, iar majoritatea managerilor de spitale mari din România câștigau între 11.000 și 12.000 de lei, potrivit unui clasament publicat de Ziarul Financiar.

În timpul campaniei electorale din 2024, Oana Gheorghiu a susținut public poziția președintelui Nicușor Dan, când acesta a fost criticat pentru refuzul de a semna autorizația unui spital privat de oncologie pediatrică. Ea afirma atunci că „un spital privat de oncologie pediatrică nu are sens și nu răspunde nevoilor reale ale copiilor bolnavi de cancer”.

Spitalul construit de Asociația „Dăruiește Viață” este tot unul de oncologie pediatrică, dar realizat în sistem public, fiind predat statului după finalizare.