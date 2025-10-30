Sorin Grindeanu a declarat că decizia Pentagonului privind redistribuirea trupelor americane din România „ridică întrebări serioase” într-un moment critic pentru securitatea regională.

El a transmis că premierul, ministrul de Externe și ministrul Apărării trebuie să ofere în Parlament explicații clare și un plan concret de asigurare a capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic.

Grindeanu a criticat lipsa de reacție a Guvernului României, afirmând că „este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce autoritățile nu comunică nimic”.

Potrivit acestuia, singurele explicații publice au venit din partea Ministerului Apărării, dar acestea „nu au oferit garanții clare” privind măsurile de protecție ale teritoriului național. Grindeanu a menționat și faptul că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în Congresul Statelor Unite, motiv pentru care Guvernul ar avea obligația să ofere clarificări urgente.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României. Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”, a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

El a mai spus că lipsa de comunicare „creează incertitudini suplimentare” și a criticat tăcerea premierului Ilie Bolojan pe acest subiect. Grindeanu a afirmat că singura preocupare publică a acestuia a fost „desemnarea unei persoane care, prin pozițiile sale anterioare, adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, referindu-se la numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier.

„Solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a mai transmis Grindeanu.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că Sorin Grindeanu „leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA de numirea Oanei Gheorghiu”. Acesta a afirmat că vicepremierul desemnat „este o persoană-model în societatea noastră”, iar premierul Ilie Bolojan „recunoaște competența și integritatea atunci când aduce oameni valoroși în echipa sa”.

„Oana Gheorghiu este o persoană-model în societatea noastră, iar Ilie Bolojan este un om care recunoaște meritele și care, atunci când găsește persoane competente, calificate, integre încearcă să le aducă în echipă, să pună umărul la guvernare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu a spus că retragerea trupelor americane era planificată de mai mult timp și că Grindeanu ar fi fost informat dinainte, dar ar fi ales să folosească subiectul pentru a-l asocia politic cu alte evenimente recente.

„A făcut postarea de ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt, pentru că retragerea era planificată de mai mult timp, dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent care a fost dat de această retragere și nu mi se pare în regulă”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

El a adăugat că atacurile constante din interiorul coaliției de guvernare „subminează încrederea între parteneri” și a transmis că „nu este în regulă să stăm tot timpul cu grija că nu mai știm cine atacă — opoziția sau partenerii de guvernare”.