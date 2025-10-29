Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în pofida reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani staţionaţi în România, a declarat pentru AFP un reprezentant al anturajului noului ministru francez al Apărării, Catherine Vautrin.

Sursa a precizat că Franţa colaborează strâns cu Statele Unite şi cu ţările est-europene pentru a garanta o apărare colectivă solidă, menită să răspundă rapid oricărei ameninţări. Parisul a reamintit că rămâne naţiune-cadru a NATO în România, unde comandă batalionul multinaţional desfăşurat în cadrul alianţei.

„Colaborăm cu Statele Unite şi cu ţările din flancul estic pentru a ne asigura că apărarea colectivă este solidă şi robustă. Este şi va rămâne aşa”, a explicat oficialul francez pentru AFP.

La rândul său, Germania a adoptat o poziţie similară, considerând că planurile SUA nu semnalează o diminuare a angajamentului transatlantic, ci mai degrabă o recalibrare a forțelor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, a explicat că o astfel de mișcare nu este neobișnuită și nu reflectă o renunțare a Washingtonului la partenerii europeni.

„Așa cum NATO a comentat recent, situația nu este neobișnuită, această mișcare de trupe este o adaptare a structurii forțelor americane”, a precizat Mitko Mueller.

Oficialul a amintit că, la ultimele reuniuni NATO, Statele Unite au subliniat în repetate rânduri capacitatea aliaților din Europa de a-și asuma o contribuție sporită la securitatea regională.

Mueller a oferit exemplul Germaniei, care și-a asumat desfășurarea unei brigăzi de luptă în Lituania, ce urmează a fi consolidată în următorii doi ani, pentru a demonstra că aliații europeni pot gestiona un rol extins pe flancul estic.

El a adăugat că această ajustare a forțelor americane reprezintă o adaptare a structurii NATO, fără implicații negative pentru securitatea colectivă.

La Berlin, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului federal, Steffen Meyer, a declarat că planurile de redistribuire „nu privesc prezența permanentă a americanilor în Germania”, subliniind că obiectivul principal rămâne menținerea capacităților defensive ale țării și ale alianței.

Meyer a menționat că retragerea parțială a trupelor din România era de așteptat, întrucât prezența acestora fusese concepută încă de la început ca una temporară.

Reamintim că Statele Unite au confirmat miercuri, 29 octombrie, reducerea prezenței militare pe flancul estic al NATO, în special în România, măsură calificată de oficialii alianței drept o „ajustare”.

Potrivit unui reprezentant NATO citat de AFP, chiar și după această redimensionare, numărul trupelor americane din Europa rămâne semnificativ mai mare decât înainte de 2022, anul invaziei ruse în Ucraina.

„Chiar şi cu această ajustare, prezenţa forţelor americane în Europa rămâne mai importantă decât a fost mulţi ani, cu mult mai multe forţe americane pe continent decât înainte de 2022”, spune acesta.

Ministerul român al Apărării a transmis, la rândul său, că decizia Washingtonului ține cont de consolidarea generală a prezenței NATO în regiune, care permite o redistribuire echilibrată a forțelor aliate.