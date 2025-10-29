Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că stabilirea pensiilor magistraților la un procent maxim acceptat în Uniunea Europeană ar fi o „greșeală tactică” în procesul legislativ de modificare a legilor privind sistemul judiciar.

Potrivit acestuia, majorarea până la 80% din salariu ar putea fi percepută ca menținerea unor privilegii speciale și ar afecta credibilitatea autorităților.

„Poate a fost o greșeală tactică. Atunci când s-a formulat cu 70% rata înlocuirii salariului cu pensia, să fie 70% din salariu, premierul Bolojan, deferent la nevoile magistraților, a venit cu propunerea maximală de 70%. În Italia, unde judecătorii luptă cu mafia, înlocuirea salariului cu pensia este de 70%. Deci a oferit deja maximal ce putea, în speranța că nu vor fi probleme și va trece. Dacă mergem cu 75-80%, depășim nu doar media, ci și limita maxim acceptată în UE. Atunci, oamenii nu te mai iau în serios, pentru că de fapt ce faci este să protejezi în continuare niște privilegii. Cei care au fost în fruntea magistraților și prin diferite tertipuri judecătorești și-au acordat singuri aceste privilegii”, a explicat Ciucu.

Edilul Sectorului 6 a precizat că o eventuală majorare la 80% ar necesita ajustarea tuturor pensiilor din sectorul public pentru a evita diferențele și percepția de privilegii.

Potrivit lui Ciucu, orice decizie care vizează majorarea pensiilor magistraților nu poate fi privită izolată, ci trebuie corelată cu întregul sistem public de pensii. Prim-vicepreședintele PNL subliniază că o ajustare doar pentru o categorie restrânsă poate genera dezechilibre semnificative în bugetul de stat și poate afecta percepția publicului asupra echității în administrația publică.

În opinia sa, majorarea pensiilor magistraților fără a evalua impactul asupra tuturor angajaților din sistemul public ar putea crea tensiuni și nemulțumiri, deoarece oamenii ar putea considera că anumite grupuri beneficiază de privilegii disproportionate față de restul cetățenilor care contribuie la bugetul statului.

„Printr-o decizie CCR, îl fixezi la 80%, da? Prin negociere. Ajunge la 80%. În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%, că nu mai vrei să ai privilegii, nu-i așa? Atunci le duci pe toate. Printr-o decizie de genul acesta, negociată, dar forțată în sistemul judecătoresc, fixezi un standard care ar trebui să țină de puterea executivă și nu de cea judecătorească. Ce doresc? Să mergem cu faza asta tranzitorie până în 2042? O reformă ori se întâmplă azi când ai nevoie de ea, ca să restabilești inclusiv încrederea oamenilor în justiție și în sistemul public, nu peste 15 ani. Azi e nevoie de reformă. 70% e pragul maximal practicat în toată lumea civilizată”, a mai afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Ciprian Ciucu a evidențiat că responsabilitatea pentru reformele din sistemul public nu trebuie să fie percepută doar ca o obligație a politicienilor, ci este una comună, care implică și magistrații. El susține că lipsa unei abordări responsabile din partea tuturor actorilor implicați poate genera dezechilibre financiare serioase în bugetul statului, afectând atât capacitatea de plată a pensiilor și salariilor, cât și stabilitatea generală a administrației publice.

În viziunea sa, reformele nu sunt doar acte legislative sau decizii executive, ci un proces complex care necesită colaborare și implicare activă din partea tuturor celor care gestionează și aplică regulile sistemului public, pentru a evita dezechilibre pe termen lung și pentru a menține încrederea populației în funcționarea statului.