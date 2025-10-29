Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, într-un interviu la Antena 1, că aplicarea reformelor de către actualul guvern reprezintă o luptă de uzură care va dura mult mai mult decât își imaginează oamenii.

El a afirmat că, asemenea experienței sale din Primăria Timișoara, schimbarea profundă a unui sistem anchilozat nu se poate face peste noapte și a subliniat că România se află „prea adânc într-o criză sistemică” pentru a fi redresată în câteva luni.

Dominic Fritz a explicat că mulți dintre cei care beneficiază de privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte și norme, fapt care îngreunează orice reformă autentică. El a arătat că, deși ar dori ca schimbările să se miște mai repede, alternativa de a renunța nu există.

Liderul USR a comentat și creșterea TVA, afirmând că, deși este o măsură nepopulară, ea reprezintă o reacție la realitatea economică dificilă. Fritz a susținut că, într-un context de deficit de 10%, statul trebuie să adopte măsuri cu impact imediat, chiar dacă ele nu sunt populare. El a amintit că actuala situație fiscală este rezultatul unor decizii greșite și promisiuni mincinoase făcute de politicieni în trecut, dintre care unii încă se află la masa deciziilor.

„Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte, cadrul şi aşa mai departe şi durează mai mult. Aş vrea şi eu să se mişte lucrurile mult mai rapid. Doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte. Şi întrebarea foarte legitimă, de ce am crescut TVA-ul? Aici, din păcate, realitatea morală, care este revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică. În situaţia asta, dacă eşti la 10% deficit, trebuie să faci ceva ce are un impact imediat, peste noapte. Mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situaţia asta în care avem un deficit de 10%. Tot au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni, au fost unele promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni. Parţial, aceiaşi politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta este o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată”, a explicat Dominic Fritz.

Fritz a apreciat că România traversează un moment al adevărului, unul dureros, dar necesar. El a subliniat că este important ca, în această perioadă, să nu fie răsturnat jocul democratic, avertizând asupra riscului de a fi conduși de oameni care nu au nimic concret de oferit în afara promisiunilor.

În schimb, liderul USR consideră că soluția constă în reconstruirea statului din interior, pe baza regulilor democratice, astfel încât instituțiile să servească cetățenilor, nu unei clase privilegiate.

Președintele USR a mai arătat că dificultatea reformelor provine și din faptul că ele trebuie făcute „cu oameni care, la rândul lor, sunt privilegiați”. El a dat exemplul pensiilor speciale, amintind cât de greu este să se ajungă la o soluție constituțională în acest domeniu, din moment ce magistrații — direct vizați de reformă — sunt cei care dau verdictele asupra legii. Fritz a adăugat că problema se extinde și în alte instituții publice, unde cei cu beneficii sunt adesea cei care controlează procesele de avizare și decizie.

„Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit, ci în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare ale statului şi asta înseamnă că trebuie din nou să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere. (…) Problema este că trebuie să o facem cu foarte mulţi din nou oameni care sunt şi ei privilegiaţi. Şi vedeţi, cu pensiile speciale, cât de greu este să ajungem la o concluzie care şi trece de justiţie, pentru că cei din justiţie sunt fix cei afectaţi. Şi nu este singurul exemplu de acest gen. Bineînţeles că privilegiaţii sunt în toate instituţiile statului, care dau avize, care scriu rapoarte şi aşa mai departe”, a mai spus edilul Timișoarei.

Primarul Timișoarei a reiterat că se află într-o luptă de uzură cu inerția sistemului, similară cu cea pe care guvernul ar trebui să o ducă la nivel național.

El a declarat că, după cinci ani de muncă la Timișoara, se simte abia acum confortabil cu modul de funcționare al administrației locale, semn că transformările reale cer timp și perseverență. În opinia sa, pentru o țară întreagă, procesul va fi mult mai lung și complex.

Dominic Fritz a afirmat că USR nu va abandona reformele și a subliniat nevoia reducerii dimensiunii administrației centrale, a unei descentralizări autentice și a eliminării instituțiilor inutile. El a adăugat că, după finalizarea reformei pensiilor magistraților, vor trebui eliminate și celelalte categorii de pensii speciale rămase, pentru ca sistemul public să devină echitabil și sustenabil.