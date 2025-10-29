Schimbările fiscale anunțate pentru luna august au avut un impact semnificativ asupra pieței rezidențiale. Conform sondajului Storia, desfășurat în octombrie 2025 pe un eșantion de aproape 1.000 de respondenți, 22% dintre cumpărători au ales să amâne achiziția, iar 11% au renunțat complet. Totodată, 17% dintre respondenți s-au grăbit să cumpere pentru a beneficia de cotele reduse de TVA, însă doar 18% dintre aceștia au reușit să finalizeze tranzacția la timp.

Prețurile ridicate (33%), lipsa ofertelor potrivite (17%) și dificultatea obținerii unui credit (7%) au fost principalele motive care au împiedicat finalizarea achizițiilor.

În același timp, 49% dintre cei care au amânat cumpărarea au spus că vor să aștepte evoluția pieței, în timp ce 17% s-au temut că dezvoltatorii vor majora prețurile.

Analiza mai arată că, după intrarea în vigoare a noii cote de TVA, 35% dintre respondenți s-au reorientat către zone mai ieftine, 14% caută locuințe cu suprafețe mai mici, iar 12% s-au orientat către apartamente vechi.

În ciuda schimbărilor, 46% dintre participanți afirmă că nu și-au modificat semnificativ comportamentul de căutare.

Bugetul pentru achiziție a rămas neschimbat pentru 59% dintre respondenți, dar 21% au fost nevoiți să-l reducă, iar 20% l-au majorat pentru a acoperi costurile suplimentare aduse de noul TVA.

„Rezultatele arată că, deși unii respondenți au ajustat unele criterii de căutare, cei mai mulți (46%) nu și-au schimbat semnificativ comportamentul. Totuși, se observă o tendință de prudență: o parte dintre cei care și-au adaptat căutările se orientează către zone mai accesibile, locuințe mai mici sau apartamente vechi, menținând același buget de achiziție”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group (Storia și OLX Imobiliare România).

Ea a adăugat că platforma vede „o oportunitate reală de a sprijini persoanele aflate în căutarea unei locuințe, atât prin ghidare în alegerea unei proprietăți potrivite nevoilor lor, cât și prin sprijin în procesul de documentare pentru obținerea unui credit”.

Sondajul Storia a fost desfășurat în octombrie 2025, pe un eșantion de 995 de respondenți, persoane aflate în procesul de căutare a unei locuințe noi sau indecise asupra tipului de proprietate.