O casă inteligentă este, în esență, o rețea de dispozitive conectate la internet care comunică între ele printr-un hub central. Frigiderul, termostatul, televizorul sau chiar soneria pot fi controlate de la distanță, de pe telefon sau prin comenzi vocale.

Sistemele moderne nu se limitează la simpla automatizare. Ele învață obiceiurile utilizatorilor: când pornești lumina, cât timp stai acasă, ce temperatură preferi. Știu totul despre tine și încearcă să optimizeze consumul energetic.

Dar această „inteligență” funcționează doar pentru că fiecare dispozitiv colectează continuu date despre comportamentul tău și le trimite către serverele producătorului sau către platforme externe. Aici începe partea mai puțin vizibilă a confortului digital.

O parte semnificativă a echipamentelor smart folosește conexiuni nesecurizate sau software care nu primește actualizări regulate. În ultimii ani, cercetătorii în securitate au demonstrat că multe dispozitive pot fi sparte cu ușurință, permițând acces la microfoane, camere sau chiar controlul sistemelor electrice.

În 2024, mai multe organizații de cybersecurity au atras atenția că peste 50% dintre atacurile cibernetice domestice au implicat dispozitive IoT, nu calculatoare.

În plus, datele colectate, precum preferințe, rutine, imagini sau comenzi vocale, sunt adesea stocate pe servere din alte țări. Companiile le pot folosi pentru îmbunătățirea produselor, dar și pentru marketing personalizat.

De altfel, Uniunea Europeană a introdus în 2025 un set de norme mai stricte pentru securitatea dispozitivelor inteligente, cerând ca acestea să aibă parole unice și actualizări de securitate garantate pe toată durata de viață. Totuși, implementarea depinde de fiecare stat membru, iar supravegherea reală rămâne limitată.

Ideea centrală din marketingul caselor inteligente este eficiența energetică: termostate care „învață” câtă căldură ai nevoie, lumini care se sting singure și aparate care reduc consumul electric. În teorie, toate aceste funcții ar trebui să scadă facturile. În practică, rezultatele sunt mult mai nuanțate.

Un termostat inteligent poate reduce costurile la gaz cu 10–15%, dar numai în locuințele bine izolate și în gospodăriile unde temperatura era anterior reglată neuniform. În apartamente mici sau blocuri vechi, diferența este aproape insesizabilă. De fapt, unele studii arată că economiile reale ajung abia la 5% atunci când utilizatorii mențin temperatura confortabilă constantă.

Sistemele de iluminat automat sau prizele smart promit economii suplimentare, însă multe dintre ele au un consum propriu permanent. Fiecare bec conectat la Wi-Fi, priză cu senzor sau hub de control rămâne activ chiar și când nu îl folosești. Pe termen lung, acest consum de stand-by poate anula o parte din economiile de energie pe care le generează automatizarea.

Un alt aspect trecut frecvent cu vederea este durata de viață a dispozitivelor. Multe produse smart depind de servere externe și de actualizări software regulate. Când producătorul renunță la suport, echipamentele devin în cele mai multe cazuri inutile, chiar dacă funcționează perfect din punct de vedere hardware.

De exemplu, în ultimii ani, mai multe companii au închis platformele cloud pentru sisteme de iluminat inteligente, lăsând utilizatorii cu becuri care nu mai pot fi controlate. Bineînțeles, înlocuirea lor înseamnă costuri noi care depășesc practic economiile de energie.

Tendința actuală este ca noile generații de dispozitive să funcționeze local, fără a trimite constant date în cloud. Platforme precum Matter sau Home Assistant încearcă să ofere un standard comun care să permită controlul local și compatibilitatea între branduri.

În viitor, casa inteligentă ar putea să aparțină cu adevărat utilizatorului, adică sigură, autonomă și capabilă să funcționeze fără o conexiune permanentă la internet.

Până atunci însă, fiecare „upgrade” digital aduce pe care îl facem trebuie să țină cont de o întrebare simplă: câtă intimitate ești dispus să sacrifici pentru confort?