Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au semnalat sâmbătă o campanie de înșelătorie pe internet, în care infractorii utilizează în mod abuziv numele OLX România.

Fraudele online devin tot mai frecvente, atacatorii cibernetici pretinzând că reprezintă platforme populare, printre care și OLX.

Înșelătorii online recurg la site-uri false și mesaje înșelătoare, menite să păcălească utilizatorii să furnizeze informații personale sau financiare ori să efectueze plăți în afara platformelor oficiale.

DNSC a explicat că atacatorii urmăresc, în esență, să obțină datele cardurilor și să efectueze plăți frauduloase de la utilizatori care cred că tranzacțiile lor sunt sigure.

„Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță”, arată DNSC.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să fie precauți în mediul online, evitând să completeze formulare cu informații personale primite prin linkuri din rețele sociale sau comentarii.

Înainte de a introduce datele cardului sau de a finaliza o comandă online, este esențial să verifice cu atenție domeniul site-ului. Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate trebuie tratate cu scepticism, deoarece există riscul unei fraude.

De asemenea, este indicat să activeze autentificarea în doi pași (2FA) ori de câte ori platforma o permite și să raporteze orice tentativă de fraudă apelând 1911 sau completând formularul disponibil pe pnrisc.dnsc.ro.

Anterior, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avertizat că, pe măsură ce se apropie vacanța copiilor și părinții caută oferte de cazare, crește riscul de fraude online.

Infractorii profită de entuziasmul planificării vacanțelor, creând site-uri și anunțuri false, inclusiv cu imagini reale furate, care promit reduceri sau rezervări de ultim moment.

Odată ce plata este efectuată, oferta dispare împreună cu banii. DNSC recomandă verificarea recenziilor și istoricului locațiilor, utilizarea doar a site-urilor oficiale sau platformelor recunoscute, atenție la adresele web care imită nume cunoscute și evitarea comunicării prin canale externe precum WhatsApp sau e-mail personal.