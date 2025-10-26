Această soluție este implementată de OTL (Compania de Transport Public Oradea SA) în colaborare cu BCR, parte a unui amplu proces de digitalizare a serviciilor publice de mobilitate urbană.

„Ne bucurăm că pășim cu acest proiect într-o nouă zonă de pioneriat. Este încă un pas important către simplificarea metodelor de plată a transportului public, atât pentru orădeni, cât și pentru turiști, precum și către modernizarea completă a serviciilor noastre. Pasagerii pot plăti mai ușor, iar noi avem un sistem de încasări digital, transparent și integrat cu platforma de digital banking, grație sprijinului acordat de BCR.”, a spus Ing. Adrian Revnic, Director General al Companiei de Transport Public Oradea (OTL) „Oradea devine din nou un oraș-reper în digitalizarea transportului public. După soluția de plată contactless direct în mijloacele de transport în comun, implementăm acum împreună prima plată prin QR RoPay din România în transportul public. Este o soluție rapidă, accesibilă și în acord cu standardele europene de mobilitate urbană.”, spune Ciprian Nicolae, Șef Departament Acceptare Carduri, BCR.

Cum funcționează RoPay în mijloacele de transport OTL

Călătorul scanează cu telefonul codul QR afișat în autobuz sau tramvai, prin aplicația de digital banking, cu condiția ca banca să fie înrolată în sistemul RoPay În cazul clienților BCR, este suficientă apăsarea prelungă a aplicației George instalată în telefon, apoi “Scanează QR RoPay”. În cazul celorlalte bănci, este necesară verificarea condițiilor de utilizare;

Achitarea călătoriei în valoare de 4 lei, care este valabilă o oră, prin semnarea tranzacției;

La un eventual control, poate dovedi cu plata din aplicație faptul că și-a achitat călătoria.

Soluția este disponibilă în toate mijloacele de transport OTL și oferă o modalitate de plată instantă, sigură și accesibilă tuturor pasagerilor, fără a fi nevoie de cash sau bilete tipărite.

Colaborarea dintre BCR și OTL are deja o tradiție de șase ani. În 2019, Oradea devenea al doilea oraș din România unde călătorii puteau achita direct cu cardul contactless, grație tehnologiei implementate de BCR. De atunci, banca a extins acest model de plată în transportul public în 24 de orașe, inclusiv în rețeaua de metrou din București.

RoPay este schema națională de plăți instant dezvoltată de TRANSFOND, care permite transferuri în lei în maximum 10 secunde, direct prin aplicațiile de mobile banking. Sistemul funcționează prin scanarea unui cod QR sau utilizarea unui număr de telefon, fără a fi necesară introducerea detaliilor bancare precum IBAN-ul.