Banca Națională a României (BNR) a găzduit cea de-a patra ediție a Forumul Anual al Plăților pentru Europa Centrală și de Est, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților naționale, instituțiilor europene, comunității bancare și mediului de afaceri. În deschiderea lucrărilor, Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a subliniat importanța sistemului de plăți ca element central al vieții economice.

Potrivit viceguvernatorului, evenimentul a oferit o platformă de dialog structurat și eficient între toate părțile implicate, contribuind la consolidarea cooperării dintre instituțiile statului, mediul privat și actorii europeni. O colaborare reală, onestă și coerentă reprezintă, în opinia sa, cheia prosperității și a unui viitor economic mai stabil.

Cosmin Marinescu a arătat că România a înregistrat progrese importante în infrastructura de plăți, menționând extinderea plăților instant și implementarea unor proiecte inovatoare, precum RoPay, care reflectă cooperarea eficientă dintre sectorul public și cel privat. Aceste realizări demonstrează capacitatea țării de a livra soluții practice, cu beneficii directe pentru utilizatori.

„Am arătat că putem livra inovații practice, care aduc beneficii utilizatorilor”, a spus el.

Totuși, viceguvernatorul BNR a atras atenția asupra unor provocări persistente, precum asigurarea incluziunii digitale, consolidarea securității cibernetice și menținerea încrederii într-un context economic și tehnologic aflat într-o continuă schimbare.

„În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au fost mult peste valorile de referință din criteriile de la Maastricht. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi considerată de la sine înțeleasă”, a mai spus viceguvernatorul BNR.

În ceea ce privește stabilitatea macroeconomică, Cosmin Marinescu a avertizat că, deși România a făcut pași importanți în modernizarea sistemelor financiare, vulnerabilitățile rămân semnificative. În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au depășit valorile de referință prevăzute de criteriile de la Maastricht, fapt ce arată că stabilitatea financiară nu trebuie considerată garantată.

Oficialul BNR a subliniat necesitatea unor reforme decisive și a unui dialog transparent, menite să consolideze credibilitatea economiei românești. El a evidențiat importanța corectării celor două deficite gemene – deficitul public și deficitul de cont curent – considerate surse majore de vulnerabilitate și totodată teste pentru coerența politicilor publice.

Pentru a întări stabilitatea macroeconomică și încrederea investitorilor, Marinescu a subliniat importanța unei coordonări mai strânse între politicile fiscale, monetare și structurale.

„Sustenabilitatea financiară depinde de corectarea celor două deficite gemene care apasă asupra economiei noastre – deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre sunt o sursă de vulnerabilitate, dar și un test al coerenței politicilor publice”, a mai spus el.

Viceguvernatorul a explicat că Banca Națională a României își desfășoară activitatea pe baza a patru direcții strategice principale: menținerea stabilității financiare, garantarea siguranței și accesibilității plăților pentru toți cetățenii, promovarea inovației într-un cadru solid de reglementare și consolidarea integrării regionale și europene. În acest sens, BNR își propune să fie nu doar un organism de reglementare, ci și un partener constructiv pentru bănci, fintech-uri și mediul economic, încurajând inovația fără a compromite stabilitatea financiară.

De asemenea, Cosmin Marinescu a subliniat angajamentul profund al României față de cadrul financiar european, prin alinierea la standardele SEPA, creșterea interoperabilității și implicarea în proiecte strategice precum euro digital și programul „Acțiunea pentru securitate în Europa” (SAFE). Aceste inițiative urmăresc creșterea competitivității, consolidarea securității și întărirea autonomiei strategice a Uniunii Europene.