Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, România are termen până la 29 noiembrie pentru a prezenta obiectivele pe care Armata Română intenționează să le achiziționeze prin programul SAFE.

El a explicat că noul calendar oferă o perioadă suplimentară de analiză, în care Ministerul poate interacționa cu mai multe companii, pentru a identifica cele mai avantajoase oferte și produse conforme cu cerințele militare.

Miruță a adăugat că această flexibilitate este utilă, deoarece permite alegerea celor mai bune condiții comerciale, în timp ce Ministerul Economiei se asigură că echipamentele respectă criteriile operaționale stabilite de Armata Română.

„Da, avem în permanenţă discuţii. S-a oficializat săptămâna trecută, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Comisiei Europene, un lucru care este de mare ajutor Ministerului Economiei şi anume, până la 29 noiembrie 2025, nu trebuie să spunem şi care este entitatea cu care se va încheia contractul. Avem posibilitatea să introducem mai multe entităţi, urmând ca acel contract să fie încheiat până la şase luni mai târziu. Şi atunci avem o gură de aer câştigată în care interacţionăm cu toate entităţile posibile pentru a găsi cele mai bune condiţii comerciale în baza cărora noi la Ministerul Economiei să reuşim livrarea unor produse care îndeplinesc criteriile operaţionale ale specialiştilor din Armata Română”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a explicat că firmele din Uniunea Europeană sunt automat eligibile pentru program. În schimb, companiile din afara spațiului comunitar trebuie să îndeplinească trei condiții.

Prima este să dețină o prezență legală în România, printr-o firmă înregistrată local. A doua presupune demonstrarea faptului că minimum 65% din valoarea produsului vândut este realizată pe teritoriul României.

A treia condiție se referă la posibilitatea ca Guvernul să trimită o scrisoare de garanție pentru confirmarea seriozității companiei, dar doar după verificarea celorlalte criterii.

Radu Miruță a subliniat că Executivul nu va acorda astfel de garanții până când nu este convins că firmele respectă primele două condiții și că ofertele lor sunt cu adevărat avantajoase pentru statul român.

„Dacă sunt din Uniunea Europeană îndeplinesc implicit. Dacă sunt din afara Uniunii Europene trebuie trei condiţii. Una, să aibă prezenţă în România, să aibă o firmă înregistrată în România. A doua, să aibă posibilitatea să demonstreze că 65% din produsul pe care îl vor vinde este făcut în România. Şi a treia, ca Guvernul României să decidă dacă vrea să transmit o scrisoare de garanţie pentru seriozitatea acelei companii. Nu suntem în situaţia asta până când nu ne convingem că primele două sunt îndeplinite şi când nu ne convingem că ne avantajează”, a transmis ministrul Economiei.

Potrivit ministrului, în 29 noiembrie vor fi comunicate obiectivele de achiziție ale Armatei Române și lista scurtă a firmelor care concurează pentru fiecare categorie de produse. În funcție de domeniu, pentru fiecare achiziție pot exista una, două sau trei companii eligibile.

Radu Miruță a precizat că toate contractele urmează să fie semnate în cel mult șase luni de la publicarea listei. El a adăugat că obiectivul principal al Ministerului Economiei este livrarea unor produse conforme cu cerințele armatei, în condiții comerciale corecte și transparente.