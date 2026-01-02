Ca definiție, contorul inteligent este un dispozitiv electronic care măsoară consumul de energie electrică în timp real și transmite automat datele către distribuitorul de energie, fără a fi necesară citirea manuală.

Potrivit explicațiilor oferite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), contoarele inteligente permit o comunicare bidirecțională între utilizator și operatorul de distribuție. Ceea ce duce la o monitorizare a consumului aproape instantanee și la o gestionare mai eficientă a rețelei.

Un alt avantaj tehnologic este că datele sunt transmise prin sisteme de comunicație de tip GPRS, PLC (Power Line Communication) sau radio, în funcție de soluțiile alese de operatorii de distribuție.

Conform companiei Delgaz Grid, parte a grupului E.ON, contoarele inteligente pot oferi date detaliate la intervale de 15 minute sau o oră, în funcție de configurație. Dispozitivele oferă astfel o imagine clară asupra comportamentului de consum al fiecărei gospodării.

Responsabilitatea instalării contoarelor inteligente revine operatorilor de distribuție a energiei electrice, precum Enel, E-Distribuție, CEZ, Delgaz Grid sau Distribuție Energie Oltenia.

Companiile implementează planuri anuale și multianuale de instalare, aprobate de către reprezentanții ANRE. Conform Ordinului ANRE nr. 1/2015, modificat în 2023, fiecare operator trebuie să realizeze o strategie de implementare care să acopere minimum 80% din clienții lor până în anul 2030.

În 2024, ANRE a actualizat cerințele referitoare la contoarele inteligente. Instituția a stabilit un calendar mai riguros pentru extinderea dispozitivelor. Potrivit Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC), cel puțin patru milioane de contoare ar trebui să fie instalate în România până în 2026.

Până la finalul anului 2023, în țară erau montate peste 1,5 milioane de astfel de dispozitive, conform datelor ANRE. Instalarea este gratuită pentru consumatorul final, iar procesul se face etapizat, în funcție de prioritățile stabilite de operator. De regulă, sunt vizate mai întâi zonele urbane cu densitate mare și consumatori industriali, iar ulterior trebuie acoperite și zonele rurale.

Dincolo de aspectul tehnologic, contoarele inteligente aduc o serie de avantaje concrete pentru utilizatorii casnici și industriali. Primul și cel mai important este transparența totală a consumului.

Potrivit Enel X România, consumatorii care au contoare inteligente pot accesa o platformă online prin care își monitorizează consumul zilnic, detectează eventualele pierderi de energie sau supraconsumuri și își pot ajusta comportamentul în consecință.

Un alt beneficiu major este eliminarea estimărilor de consum. Facturile se bazează pe date reale, nu pe estimări sau autocitiri. Ceea ce reduce erorile și disputele cu furnizorii, cazuri deloc puține la număr.

De asemenea, întreruperile neanunțate sau variațiile de tensiune pot fi detectate și gestionate mai rapid, datorită comunicării automate între contor și distribuitor. Conform companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER), timpii de intervenție în cazul avariilor au scăzut cu până la 40% în zonele în care sunt instalate contoare inteligente.

Pe termen lung, dispozitivele inteligente pot contribui la scăderea facturii printr-un consum mai eficient. Potrivit unui raport al Comisiei Europene din 2023, utilizatorii care beneficiază de sisteme smart în gospodării își pot reduce consumul de energie cu până la 10% prin ajustarea comportamentului.

La nivel macroeconomic, contoarele inteligente sunt un pas necesar pentru tranziția către o economie sustenabilă și pentru atingerea obiectivelor climatice. În plus, ele facilitează integrarea surselor de energie regenerabilă în rețea, căci permit o gestionare mai dinamică și echilibrată a producției și consumului.

Conform Institutului European pentru Performanță Energetică a Clădirilor (BPIE), digitalizarea rețelelor electrice, prin instalarea contoarelor smart, este esențială pentru funcționarea piețelor de energie descentralizate și pentru apariția prosumatorilor, consumatori care și produc energie.

Pentru furnizori și operatori, costurile inițiale de instalare sunt semnificative, dar sunt compensate în timp prin reducerea cheltuielilor de operare, eliminarea citirilor manuale și gestionarea mai eficientă a pierderilor din rețea. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Politehnica din București, amortizarea investiției într-un contor inteligent are loc în medie în 6–8 ani.

Cadrul legal românesc s-a adaptat în ultimii ani pentru a susține implementarea contoarelor inteligente, în acord cu directivele europene pe partea de eficiență energetică. Conform Directivei (UE) 2019/944 referitoare la normele comune pentru piața internă de energie electrică, statele membre sunt obligate să adopte măsuri pentru instalarea contoarelor inteligente acolo unde măsura este fezabilă din punct de vedere economic și tehnic.

În România, ANRE stabilește anual criteriile de selecție a consumatorilor care vor beneficia de contoare, în funcție de tipul de rețea, nivelul de consum și specificul zonei. Conform Ordinului ANRE nr. 161/2023, operatorii sunt obligați să transmită rapoarte detaliate despre progresul instalării, sub sancțiunea reducerii tarifelor reglementate în cazul întârzierilor nejustificate.

Pentru consumatorii casnici, următorii ani vor aduce schimbări vizibile în modul în care consumă energia electrică. Conectarea la rețele inteligente va însemna, în mod ideal, mai mult control, mai puține erori și oportunități sporite de a economisi. Iar odată cu extinderea panourilor fotovoltaice, a mobilității electrice și a caselor smart, contoarele inteligente vor deveni un detaliu important pentru o locuință cu adevărat modernă și eficientă.

Pentru cei care nu au fost încă incluși în programele de instalare, este recomandat să urmărească informațiile publicate de operatorul local de distribuție, întrucât procesul este deja în desfășurare în mai multe regiuni din țară.