Guvernul a transmis, luni, că nu a luat nicio decizie de a tăia alocațiile lunare de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, precizând că o confuzie a apărut în spațiul public ca urmare a interpretării eronate a unui articol din „Ordonanța trenuleț”.

Executivul a subliniat că dreptul la alocație nu este afectat și că informația care a circulat pe rețelele sociale este falsă.

Confuzia a pornit de la articolul XXXVIII din ordonanța „trenuleț”, care menționează că prevederile art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu se aplică în 2026.

Guvernul a explicat că art. 58 indice 2 nu are legătură cu alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA, acestea fiind reglementate prin art. 58 alin. (2) al aceleași legi, ale cărui prevederi rămân valabile și în anul viitor.

Mesajul oficial Executivului de luni, 29 decembrie, a venit ca răspuns la o reacție a Federației UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA), care, vineri, 26 decembrie, protestase public față de presupusa decizie de suspendare a alocațiilor de hrană.

Reprezentanții federației au afirmat că Guvernul intenționa să oprească plata alocațiilor pentru 137 de copii cu handicap tip HIV/SIDA și au cerut anularea imediată a măsurii, considerând-o profund nedreaptă.

Federația UNOPA a explicat că economia pe care guvernul ar fi realizat-o prin suspendarea alocațiilor este nesemnificativă. În luna noiembrie, suma totală alocată la nivel național pentru acest sprijin a fost de 135.267 de lei, ceea ce înseamnă o medie de 987 de lei per beneficiar, sumă pe care organizația o consideră derizorie în raport cu cheltuielile publice generale.

În plus, federația a subliniat că, timp de peste 20 de ani, niciun guvern nu a eliminat acest beneficiu, nici măcar în perioade cu situație economică mai dificilă sau cu un număr mai mare de beneficiari.

În opinia UNOPA, dacă Executivul ar fi avut nevoie reală de economii bugetare, acestea ar fi putut fi identificate din alte surse, fără a afecta una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale. Organizația a criticat, totodată, măsurile recente ale guvernului care reduc sprijinul acordat persoanelor cu handicap, considerând că decizia de suspendare a alocațiilor ar fi reprezentat „o pată de rușine de neșters”.

Directorul executiv al UNOPA, Iulian Petre, a afirmat că decizia guvernului, luată în Ajun de Crăciun, ar fi fost imposibil de imaginat și a sperat că Parlamentul va corecta situația atunci când ordonanța va ajunge la aprobare. El a transmis, totodată, un mesaj dur la adresa celor care ar fi gândit și aprobat această măsură, menționând că aceștia ar trebui să se bucure de acești bani pentru propriile cheltuieli, nu să afecteze drepturile copiilor vulnerabili.