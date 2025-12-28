Jurnalista Ioana Ulmeanu a comentat pe rețelele de socializare una dintre măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, referitoare la suspendarea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA. Ea a transmis, într-o postare pe Instagram, un mesaj formulat într-un ton ironic, arătând că astfel de decizii fac persoanele vulnerabile și mai expuse decât erau deja.

În intervenția sa, jurnalista a sugerat că autoritățile ar trebui să fie mai atente atunci când adoptă măsuri care afectează direct categorii fragile, mai ales în contextul social și economic actual.

„Hai să nu le mai găsim nod în papură și să nu le mai criticăm orice decizie care lasă oamenii vulnerabili și mai vulnerabili”, a precizat aceasta pe contul de Instagram.

Potrivit prevederilor ordonanței de urgență, în anul 2026 nu se mai aplică articolul din Legea nr. 448/2006 care reglementează acordarea alocației lunare de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA. Suspendarea este formulată explicit în textul ordonanței, printr-un articol care blochează aplicarea acestui drept pe durata anului viitor.

Această alocație era calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și reprezenta un sprijin financiar dedicat exclusiv acestei categorii de copii.

Federația UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) a reacționat public față de această decizie, solicitând anularea imediată a măsurii. Organizația a arătat că suspendarea alocației afectează direct un număr redus de beneficiari, dar cu nevoi medicale și sociale speciale, și a transmis că decizia vine într-un moment sensibil, la final de an.

În mesajul redat de jurnalistă, UNOPA a subliniat că măsura este rezultatul unei decizii asumate de actuala coaliție de guvernare și că impactul acesteia se va resimți în mod direct asupra copiilor afectați, începând cu anul 2026.