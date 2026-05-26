Alocația copiilor poate fi suspendată. ANPIS clarifică situațiile și persoanele care sunt vizate de această măsură

ANPIS a transmis clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată, încetată sau recuperată, în baza legislației aflate în vigoare. Instituția precizează că măsurile sunt aplicate automat în anumite cazuri, prin sistemul informatic utilizat pentru administrarea beneficiilor sociale. Reprezentanții agenției au explicat și condițiile în care plata poate fi reluată, inclusiv pentru drepturile restante. Informațiile au fost publicate marți, pe pagina oficială a instituției.

ANPIS arată că încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii se aplică începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile legale de acordare. Instituția invocă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 577/2008, care reglementează aplicarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii, precum și cu privire la recuperarea eventualelor sume achitate necuvenit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, au transmis reprezentanții ANPIS.

Potrivit instituției, există mai multe situații în care dreptul la alocație încetează automat. Printre acestea se numără decesul copilului sau al tânărului beneficiar, întreruperea cursurilor liceale ori profesionale organizate legal sau cazul în care un copil al cetățenilor străini ori apatrizilor nu mai locuiește în România.

„Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocația de stat încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare”, au mai comunicat aceștia.

Instituția mai precizează că sistemul informatic utilizat pentru gestionarea plăților operează automat încetarea dreptului atunci când condițiile legale nu mai sunt îndeplinite. În același timp, dacă sunt identificate sume plătite necuvenit, agențiile teritoriale emit decizii de recuperare a banilor.

ANPIS precizează că legislația stabilește clar cazurile în care dreptul la alocația de stat pentru copii încetează definitiv, iar plata nu mai poate continua după dispariția condițiilor prevăzute de lege. Instituția face trimitere la articolul 16 alineatul (1) din HG nr. 577/2008, act normativ care reglementează aplicarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale aplică prevederile legale în vigoare pe baza informațiilor și documentelor oficiale existente în evidențele administrative, cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei situații”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Potrivit explicațiilor publicate de instituție, una dintre situațiile care duc automat la încetarea dreptului este decesul copilului sau al tânărului beneficiar. În acest caz, plata alocației este oprită începând cu luna următoare producerii situației respective, conform procedurilor administrative aplicate de agențiile teritoriale.

ANPIS mai arată că dreptul încetează și atunci când tânărul beneficiar nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii. Măsura vizează beneficiarii care primesc alocația după împlinirea vârstei prevăzute pentru învățământul obligatoriu, în baza continuării studiilor.

„Conform art. 16 alin. (1) din actul normativ menționat, încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii intervine în următoarele situații:

• decesul copilului sau, după caz, al tânărului;

• situația în care tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii;

• cazul în care copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți de lege nu mai locuiește în România”, au transmis reprezentanții ANPIS.

Instituția explică și faptul că alocația încetează în cazul copiilor cetățenilor străini sau apatrizilor care nu mai au domiciliul ori reședința în România. În astfel de situații, sistemul informatic al agenției operează automat încetarea plății, pe baza informațiilor existente în evidențele administrative oficiale.

ANPIS explică și cazurile în care plata alocației poate fi suspendată temporar, fără ca dreptul să fie pierdut definitiv. Una dintre situațiile menționate vizează lipsa certificatului de naștere al copilului.

Instituția precizează că părinții pot depune inițial cererea pe baza actului constatator al nașterii sau a extrasului de naștere, însă certificatul trebuie transmis în termen de 30 de zile de la eliberare și nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului.

„Astfel, potrivit art. 3 alin. (5) din HG nr. 577/2008, în situația în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea poate fi depusă în baza actului constatator al nașterii sau a extrasului de naștere. Copia certificatului de naștere trebuie depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului. În caz contrar, dreptul la alocația de stat pentru copii se suspendă până la depunerea documentului, cu reluarea plății drepturilor restante”, au explicat reprezentanții ANPIS.

O altă situație care poate duce la suspendarea plății apare atunci când se schimbă reprezentantul legal al copilului. Potrivit legislației invocate de instituție, plata se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, urmând ca drepturile restante să fie acordate ulterior, conform prevederilor legale.

De asemenea, în cazul în care alocația este plătită prin mandat poștal și sumele nu sunt ridicate timp de trei luni consecutive, plata este suspendată automat. Reluarea drepturilor se face după depunerea unei cereri scrise la agenția teritorială.

„De asemenea, conform art. 14 alin. (1) din același act normativ, în situația schimbării reprezentantului legal al copilului, plata alocației de stat se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, urmând ca plata să fie reluată inclusiv pentru perioada suspendării, în condițiile prevăzute de lege. În conformitate cu art. 6 alin. (7) din Legea nr. 61/1993, în cazul în care drepturile sunt achitate prin mandat poștal, plata alocației se suspendă dacă, timp de 3 luni consecutive, reprezentantul legal al copilului nu încasează sumele cuvenite. Reluarea plății, inclusiv acordarea drepturilor restante, se realizează în baza unei cereri scrise depuse la agenția teritorială”, mai scriu cei de la ANPIS.

ANPIS reamintește că beneficiarii alocației au obligația legală de a comunica rapid orice modificare care poate influența acordarea drepturilor. Instituția face referire la schimbările privind componența familiei, domiciliul sau reședința.

„Persoanele cărora li se efectuează plata alocației de stat pentru copii au obligația de a comunica orice modificare privind componența familiei sau domiciliul/reședința care poate determina modificarea ori încetarea acordării drepturilor, în termen de maximum 15 zile de la apariția acesteia”, au transmis reprezentanții ANPIS.

Instituția subliniază că suspendarea, modificarea sau încetarea dreptului la alocație se realizează prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale. Beneficiarii trebuie informați în termen de 20 de zile de la emiterea documentului.

În ceea ce privește recuperarea sumelor achitate necuvenit, agenția precizează că acestea pot fi recuperate în baza unei decizii oficiale sau prin angajament de plată semnat de persoana care a încasat banii fără drept.

