Pentru beneficiarii care primesc alocația prin transfer bancar, sumele vor fi virate în conturi începând cu 8 iunie 2026, urmând ca banii să fie disponibili în aceeași zi sau în funcție de procesarea fiecărei bănci.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor începe din 10 iunie 2026, iar livrarea efectivă se realizează treptat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal.

În anul 2026, cuantumul alocațiilor de stat pentru copii rămâne la nivelul stabilit anterior, fără indexări sau majorări noi. Sumele în plată sunt următoarele:

Sumă lunară Categoria beneficiarilor 719 lei Copii cu vârsta de până la 2 ani 719 lei Copii cu handicap cu vârsta între 0 și 3 ani 292 lei Copii cu vârsta între 2 și 18 ani 292 lei Elevi care urmează cursuri liceale sau profesionale 719 lei Copii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani

Această structură de plată este menținută în baza reglementărilor în vigoare, care prevăd păstrarea nivelului de plată stabilit anterior.

Conform legislației privind alocațiile de stat pentru copii, acest drept este acordat tuturor copiilor care locuiesc în România, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală în țară alături de părinți sau reprezentanți legali.

Dreptul la alocație se acordă începând cu luna următoare nașterii copilului și se menține până la vârsta de 18 ani. Există însă situații speciale:

pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională, plata continuă până la finalizarea studiilor;

pentru copiii și tinerii cu handicap, sprijinul poate fi acordat până la vârsta de 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ.

În anumite situații, plata alocației poate fi influențată de statutul școlar al beneficiarului. De exemplu, elevii care repetă anul școlar pot pierde dreptul la alocație, cu excepția cazurilor justificate medical prin documente oficiale.

De asemenea, beneficiarii au obligația de a comunica autorităților orice modificare relevantă în termen de 15 zile, cum ar fi schimbarea domiciliului, situația familială sau alte condiții care pot afecta dreptul la plată.

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni financiare, cu amenzi cuprinse între 500 și 2.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Plata alocației poate fi efectuată către mai multe categorii de persoane, în funcție de situația copilului: