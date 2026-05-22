Prețurile la benzină au înregistrat vineri noi diferențe între rețelele din București și din celelalte mari orașe monitorizate, după ce mai mulți distribuitori au aplicat majorări de tarife. Cea mai ieftină benzină standard din Capitală se găsește la Socar, unde litrul costă 9,24 lei, același nivel afișat și în ziua precedentă.

Lukoil menține prețul de 9,28 lei/l pentru benzina standard, iar Petrom continuă să vândă carburantul cu 9,32 lei/l. Rompetrol și OMV au operat însă noi scumpiri, iar benzina standard a ajuns la 9,38 lei/l, după o majorare de aproximativ 10 bani/l comparativ cu joi.

Cea mai mare creștere din București apare la Mol. Benzina standard costă vineri 9,38 lei/l, față de 9,12 lei/l la ultima actualizare disponibilă anterior, ceea ce înseamnă o scumpire de aproximativ 26 de bani/l.

Raportat la cele cinci mari orașe monitorizate — București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța — benzina standard are un preț mediu de 9,24 lei/l în patru dintre acestea. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai redus tarif mediu, de 9,21 lei/l.

La nivel național, prețul mediu al benzinei standard este de 9,32 lei/l, cu 0,02 lei peste nivelul din ziua precedentă. Datele colectate din peste 1.400 de stații arată că un plin de 50 de litri costă în prezent aproximativ 466 de lei.

Motorina standard continuă să se mențină la niveluri ridicate în marile orașe din România, chiar dacă unele stații au aplicat scăderi punctuale de preț. În București, cel mai redus tarif este de 9,53 lei/l și se găsește la Petrom, același nivel afișat și joi.

Rompetrol a redus prețul motorinei standard la 9,59 lei/l, de la 9,69 lei/l în ziua precedentă. La OMV și Mol, motorina standard se vinde tot cu 9,59 lei/l. În schimb, Socar a păstrat prețul de 9,69 lei/l, iar Lukoil continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate tarife dintre rețelele monitorizate, respectiv 9,74 lei/l.

În toate cele cinci mari orașe analizate — București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța — prețul mediu al motorinei standard este de 9,53 lei/l, fără modificări față de ziua precedentă.

Statisticile la nivel național indică un preț mediu de 9,61 lei/l pentru motorina standard, în scădere ușoară cu 0,01 lei comparativ cu joi. Un plin de 50 de litri costă aproximativ 480 de lei.

Datele colectate din 1.435 de stații arată că Petrom și Mol se mențin printre rețelele cu cele mai mici prețuri medii la motorină, în timp ce Gazprom are unele dintre cele mai ridicate tarife din piață.

Șoferii care caută cele mai mici prețuri la carburanți pot găsi vineri benzina standard la 9,18 lei/l la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Comparativ cu ziua precedentă, prețul este mai mare cu 23 de bani/l.

Tot la VhExtraOil din Eforie Nord se găsește și cea mai ieftină motorină standard din România, la 9,50 lei/l, după o reducere de 3 bani/l față de joi.

Statisticile naționale arată însă și prețuri mult mai reduse raportate punctual în anumite stații. Platformele de monitorizare indică valori minime de 6,74 lei/l atât pentru benzină standard într-o stație Mol din Baia Mare, cât și pentru motorină standard într-o stație Mol din Șelimbăr.

Datele Eurostat arată că România se află printre statele europene cu cele mai accelerate creșteri ale prețurilor la combustibili comparativ cu anul trecut. O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă avertizează că prețurile la carburanți ar putea continua să crească în perioada următoare, iar motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei/l, pe fondul taxei impuse de Iran pentru tranzitul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz și al presiunilor din piața internațională a energiei.

Prețurile medii și minime la carburanți în România pe 22 mai 2026: