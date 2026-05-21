Potrivit analizei publicate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), miza reală este transformarea uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumii într-un instrument de presiune economică și geopolitică. Dumitru Chisăliță subliniază că impactul nu s-ar limita la zona Golfului Persic, ci ar putea ajunge direct în prețul carburanților din România.

„Când au apărut informațiile că Iranul ar putea percepe până la 2 milioane de dolari pentru trecerea unei nave prin Strâmtoarea Hormuz, mulți au privit subiectul ca pe o nouă demonstrație de forță regională. În realitate, miza este mult mai mare, nu vorbim despre o simplă taxă maritimă, ci despre posibilitatea ca una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei să fie transformată într-un instrument de presiune economică globală. Și chiar mai mult, deschide calea ca orice strâmtoare din lume să fie folosită ca armă geopolitică. Concret, consecințele nu s-ar opri la Golful Persic. Ele ar ajunge direct în prețul benzinei și motorinei din România. Ce înseamnă taxa de 2 milioane de dolari? Iranul ar fi cerut unor petroliere până la 2 milioane USD pentru o singură traversare. La prima vedere pare enorm. Dar să facem calculul. Un VLCC („Very Large Crude Carrier”) transportă aproximativ 2 milioane barili petrol. Prin urmare taxa directă ar adăuga aproximativ 1 dolar/baril. Cum un baril are 159 litri, creșterea directă la pompă ar fi de 0,03 lei/litru. Așadar, strict matematic, taxa NU justifică o explozie a prețurilor la pompă. Și totuși, petrolul s-ar putea scumpi puternic. De ce? Pentru că piața nu reacționează la costul contabil, ci la risc. Unde apare adevărata explozie de preț? În momentul în care Iranul transformă Hormuzul într-un „punct de taxare”, traderii înțeleg altceva, Iranul poate decide cine trece, cine plătește, cine așteaptă și cine este blocat. Asta schimbă complet percepția asupra securității energetice globale”, notează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit analizei, una dintre primele consecințe este creșterea asigurărilor maritime. Primele de risc pentru nave au crescut deja de la 0,125% la intervale de 0,2-0,4% din valoarea navei, iar în unele cazuri au fost raportate majorări de până la patru sau chiar șase ori.

În paralel, piața începe să speculeze posibilitatea unui deficit de petrol. Dacă traderii cred că exporturile pot fi întrerupte, că Iranul poate restricționa traficul sau că tensiunile militare se intensifică, prețul petrolului crește preventiv.

Asociația Energia Inteligentă prezintă mai multe scenarii privind impactul posibil asupra prețurilor carburanților din România. În cazul unei simple taxe tehnice, petrolul ar putea crește cu 1-2 dolari pe baril, ceea ce ar însemna un impact estimat de 0,02-0,05 lei pe litru la pompă.

Într-un scenariu cu tensiuni moderate, petrolul ar putea crește cu 10-15 dolari pe baril, iar efectul în România ar putea ajunge la 0,30-0,70 lei pe litru. În varianta unei crize severe, scumpirea petrolului ar putea fi de 30-50 dolari pe baril, ceea ce s-ar traduce prin creșteri de aproximativ 1-2 lei pe litru la benzină și motorină.

Analiza arată că, din perspectiva Teheranului, o astfel de măsură are o logică economică și geopolitică foarte clară.

Iranul nu poate domina economia mondială prin dimensiunea economiei sale, prin tehnologie sau prin influență financiară, însă deține un avantaj strategic major: poziția geografică.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii. Aproximativ o cincime din petrolul mondial și volume foarte mari de gaze naturale lichefiate tranzitează acest culoar maritim dintre Iran și Peninsula Arabică.

Într-o economie globală dependentă de energie, controlul unui asemenea punct strategic oferă o influență mult mai mare decât ar sugera dimensiunea economică reală a statului respectiv.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, problema majoră nu este valoarea taxei de 2 milioane de dolari, deoarece impactul direct asupra prețului la pompă este relativ redus.

Riscul real este transformarea Strâmtorii Hormuz într-un instrument politic și introducerea unui nivel ridicat de nesiguranță pe cea mai importantă rută energetică a planetei.

Acest climat de incertitudine poate declanșa reacții speculative care să ducă la scumpiri mult mai mari ale petrolului decât ar rezulta strict din costul taxei.

Dumitru Chisăliță subliniază că, în economie, piețele reacționează adesea nu doar la evenimentele concrete, ci și la temerile legate de ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor.