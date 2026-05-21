Emisiunea, realizată pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, i-a avut ca invitați pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. Discuția a scos la iveală semne de întrebare majore legate de sumele de bani care gravitează în jurul unora dintre cele mai influente figuri publice din România și în jurul asociațiilor care le susțin.

În cadrul dialogului, moderatorul emisiunii a readus în atenția publicului o dilemă importantă din peisajul politic actual, o chestiune rămasă nerezolvată încă din perioada alegerilor. Robert Turcescu a subliniat lipsa de claritate din jurul fondurilor folosite în promovarea actualului președinte al României.

„Vreau să aflăm cine sunt finanțatorii campaniei domnului Nicușor Dan? Noi nu știm nici la această oră cine sunt marii finanțatori ai domnului Nicușor Dan. Domnul Comaroni, cum ne uităm noi la această chestiune legată de finanțare și de transparență?”, a întrebat realizatorul emisiunii.

Jurnalistul Bogdan Comaroni a oferit o analiză detaliată a modului în care funcționează circuitele financiare în zona sectorului neguvernamental. Acesta a atras atenția asupra necesității unei transparențe totale, considerând că absența ei generează automat suspiciuni în rândul opiniei publice.

„Domnul Nicușor Dan chiar a câștigat, rămâne și în posesia a 980.000 de lei, adică în jur de un milion din toată afacerea asta prezidențială. Că până la urmă e afacere prezidențială, după cum pare. Firește că ar fi perfect să putem să aflăm fiecare parte de ce e finanțată și de către cine, pentru că pe de o parte vezi ce activitate au aceste ONG-uri și ce susțin, și pentru cine fac lobby.

Că e vorba practic de un lobby în momentul în care sunt plătiți oamenii de acolo și afli ce interese au vizavi de venituri, de cheltuieli, de salarii în primul rând pe care și le iau pentru că foarte multe ONG-uri apar că sunt spre binele populației, spre binele poporului sau comunităților sau au acțiuni care sunt țintite. Și în momentul în care poți afla cine finanțează, pe lângă faptul că afli și direcția pe care o iau sau ce influențe au, sau dimpotrivă sunt finanțate ca să nu cerceteze în anumite direcții, chiar în zona lor de lucru”, a explicat jurnalistul.

Fenomenul asociațiilor non-profit a cunoscut o dezvoltare masivă la nivel național. România numără în prezent o rețea impresionantă de astfel de entități juridice, fapt ce impune o monitorizare mult mai strictă din partea autorităților și o informare corectă a cetățenilor cu privire la destinația fondurilor. Bogdan Comaroni consideră că actualul sistem legislativ permite mult prea multe zone gri.

„Poți să vezi și dacă banii respectivi sunt chiar folosiți ulterior prin ce poți avea transparență în acele activități sau nu sunt, ca în alte cazuri celebre, îngropați prin salarii și prin alte venituri proprii. Deci eu sunt total pentru această transparență privind ONG-urile și verificarea banilor de la care provin la ONG-urile.

Repet, n-am nimic cu ONG-urile și cu activitatea lor in sine, atâta vreme cât ea este pentru ce e declarată și câtă vreme produc binele cu care se laudă că-l fac.

Foarte puține ONG-uri raportează utilizarea banilor respectivi care au provenit de la cetățenii, adică din impozite taxe, banii pe care îi poți direcționa din formularul de impozitare și de venit de la ANAF. La noi în țară sunt cu sutele de mii, deci sunt 125 sau 129 de mii, ceva de genul ăsta, de ONG-uri, care toate funcționează.

Nu mă refer la alea închise, pe care le-au făcut unii și stau așa, fără nicio activitate”, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu în cadrul emisiunii.