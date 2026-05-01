O nouă ediție a podcastului moderat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube Hai România a adus în prim-plan controversele majore care planează asupra programului SAFE. Alături de jurnaliștii Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, discuția a vizat lipsa de transparență și modul în care sunt direcționate fondurile uriașe destinate înzestrării, într-un context geopolitic tensionat.

Principala problemă ridicată este legată de mecanismul de atribuire a contractelor. Deși miza este securitatea națională, procedurile au ocolit licitațiile publice clasice

Bogdan Comaroni a explicat că cele 15 contracte vizate nu au beneficiat de o competiție reală, așa cum ar fi fost normal.

De asemenea, invitatul lui Robert Turcescu a vorbit și despre absența reprezentanților militari de rang înalt din procesul de consultare.

Bogdan Comaroni a atras atenția că nicio decizie strategică nu a venit din zona Armatei, deși aceasta este beneficiarul final și entitatea care ar trebui să dicteze necesarul de luptă.

„A doua chestiune este că Armata a fost exclusă direct, da? Deci, o dată, n-a venit nimeni din Marele Stat Major, deci ca să înțeleagă lumea. În cazul unui război, că de-aia trebuie armament, nu? adică nu-ți trebuie pentru altceva decât să te aperi”, a subliniat jurnalistul.

Acesta a explicat importanța instituției în arhitectura de securitate a țării, mai ales în situații de criză.

„Personalitatea supremă, adică cei unde intră în cazul unei agresiuni, război sau ce vrei, este șeful Marelui Stat Major în România. Deci în momentul în care ar avea loc o agresiune, o chestie legată de război, atunci, întreaga Românie, când se dă starea de război, este condusă economic, financiar, tot prin Marele Stat Major. Deci, n-am avut pe nimeni de la Marele Stat Major. Adică atunci când e vorba de armament, cine poate ști mai bine decât Statul Major?”, a mai afirmat Bogdan Comaroni.

Pe lângă absența strategilor militari, o altă mare problemă identificată în cadrul emisiunii de pe canalul Hai România este ignorarea industriei românești de profil. Companiile de stat, precum cele din grupul Romarm, nu au fost invitate la discuțiile preliminare, ceea ce blochează șansa ca banii alocați prin programul SAFE să rămână în economia internă.