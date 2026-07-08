Nicușor Dan anunță sesiune extraordinară pentru PNRR. Ce spune despre blocajul privind Legea salarizării

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Parlamentul va fi convocat într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea legilor necesare îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În același timp, șeful statului a recunoscut că în privința Legii salarizării nu există încă un consens între partidele politice, deși negocierile continuă.

Întrebat la Antena 3 dacă România va avea o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea legilor asumate prin PNRR, Nicușor Dan a confirmat că acest lucru este inevitabil, explicând că un guvern interimar nu are posibilitatea de a adopta ordonanțe de urgență.

„Sigur vom avea. Este nevoie, pentru că un guvern interimar nu poate să dea ordonanțe de urgență. Pentru a avea banii din PNRR trebuie să trecem niște legi și ele nu vor putea fi trecute decât într-o sesiune extraordinară.”

Președintele a precizat că există deja un acord între partidele fostei coaliții în ceea ce privește convocarea acestei sesiuni.

„Asta e partea pozitivă, faptul că partidele din fosta coaliție sunt toate de acord că trebuie să avem această sesiune extraordinară pe legile care au rămas din PNNR și o vom avea. Asta e o certitudine.”

Șeful statului a fost întrebat și despre Legea salarizării, unul dintre jaloanele importante din PNRR, și a admis că formațiunile politice nu au ajuns, până în prezent, la un acord.

„Pe legea salarizării ce pot să confirm este că există o analiză pe care fiecare din partide a făcut-o și că în momentul de față nu există un consens pe o formă sau pe alta, dar, din nou, discuțiile continuă.”

Cu toate acestea, Nicușor Dan spune că dialogul dintre partide nu s-a blocat și că există disponibilitate pentru continuarea negocierilor.

„Sunt părți negative, părți pozitive pe care trebuie să le spunem cu obiectivitate. Există disponibilitate, nu pot eu să dau vreo garanție că va trece sau nu va trece, dar că există disponibilitate la dialog pe legea asta pot să confirm.”

Declarațiile președintelui vin într-un moment în care România trebuie să îndeplinească mai multe reforme și jaloane asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a putea solicita noi tranșe de finanțare din partea Comisiei Europene.

Potrivit șefului statului, adoptarea acestor legi reprezintă o prioritate, iar convocarea unei sesiuni extraordinare este necesară pentru ca procesul legislativ să continue în perioada în care România este condusă de un guvern interimar.