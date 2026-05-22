Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) prevede două modalități principale de plată a pensiilor. Prima este plata prin mandat poștal la domiciliu, sistem folosit de foarte mulți pensionari de ani de zile. A doua variantă este plata prin cont curent sau cont de card deschis la o bancă ce are convenție cu Casa Națională de Pensii Publice.

Alegerea aparține pensionarului. Mai mult, opțiunea nu este definitivă. O persoană care primește în prezent pensia prin poștă poate solicita virarea acesteia într-un cont bancar, iar ulterior poate reveni la plata prin mandat poștal dacă dorește.

Acest lucru este important pentru persoanele care își schimbă locul de domiciliu, petrec perioade mai lungi în altă localitate sau preferă să își gestioneze banii prin intermediul serviciilor bancare.

Înainte de orice formalitate la Casa de Pensii, este necesară deschiderea unui cont bancar. Pensionarul trebuie să aleagă una dintre băncile care colaborează cu CNPP pentru plata pensiilor.

În listele publicate de casele teritoriale de pensii se regăsesc instituții precum BCR, Banca Transilvania, BRD, CEC Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank, UniCredit Bank și alte bănci participante la sistem.

Procedura de deschidere a contului diferă ușor de la o instituție la alta, însă în mod obișnuit banca solicită actul de identitate și documentele necesare pentru identificarea clientului.

În anumite situații poate fi solicitată și decizia de pensionare sau alte documente justificative, în funcție de regulile interne ale băncii.

După deschiderea contului, banca pune la dispoziție documentul care conține codul IBAN, informație esențială pentru virarea pensiei.

Casa de Pensii trebuie informată acum că plata pensiei va fi efectuată prin bancă. Procedura exactă diferă în funcție de județ și de banca aleasă.

În unele cazuri, informațiile sunt transmise direct de bancă către Casa de Pensii. În alte situații, pensionarul trebuie să depună personal documentele necesare la casa teritorială de pensii competentă.

În mod obișnuit, sunt solicitate o cerere pentru plata pensiei în cont bancar, un document emis de bancă din care rezultă codul IBAN și o copie a actului de identitate.

Tocmai de aceea este recomandat ca pensionarul să verifice înainte procedura aplicabilă în județul său și să întrebe atât la bancă, cât și la Casa de Pensii dacă este necesară deplasarea la ghișeu.

În ultimii ani, o mare parte dintre formularele utilizate de sistemul public de pensii au devenit disponibile online. CNPP și casele teritoriale publică pe site-urile proprii formularele necesare pentru diferite operațiuni administrative, inclusiv cele legate de schimbarea modalității de plată a pensiei.

Acest lucru permite pensionarilor sau membrilor familiei să consulte din timp documentele necesare și să evite deplasările inutile.

Totuși, înainte de depunerea documentelor este recomandată verificarea celei mai recente versiuni a formularelor și a instrucțiunilor publicate de instituția competentă.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de momentul în care pensia începe să fie virată în cont. Procesarea solicitării necesită o anumită perioadă de timp, iar schimbarea nu se produce instantaneu după depunerea documentelor.

Casele teritoriale de pensii arată că virarea pensiei în cont poate începe în termen de două până la trei luni de la efectuarea formalităților.

În această perioadă, plata continuă de regulă prin mandat poștal, astfel încât pensionarul să nu rămână fără venituri până la finalizarea procedurii administrative.

Din acest motiv, nu trebuie să existe îngrijorări dacă prima pensie după depunerea cererii ajunge în continuare prin Poșta Română.

Pentru pensionarii care au optat pentru plata prin bancă, pensiile sunt virate, în mod obișnuit, în jurul datei de 12 a fiecărei luni, conform calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile bancare participante.

În schimb, pensionarii care primesc pensia prin mandat poștal încasează sumele etapizat, în intervalul aproximativ 1-15 ale lunii, în funcție de programul de distribuire al Poștei Române.

Data exactă poate varia în anumite situații, însă aceasta este regula generală aplicată în sistemul public de pensii.

Schimbarea modalității de plată nu este definitivă. Dacă un pensionar decide că preferă din nou mandatul poștal, poate solicita revenirea la această modalitate de încasare prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii.

Procedura este similară celei folosite pentru trecerea la plata în cont bancar și presupune completarea documentelor puse la dispoziție de instituție.

Această flexibilitate permite pensionarilor să aleagă varianta care se potrivește cel mai bine situației lor personale.

Pentru unii pensionari, plata prin cont bancar înseamnă acces mai rapid la bani și posibilitatea efectuării de plăți direct cu cardul sau prin transfer bancar.

Pentru alții, mandatul poștal rămâne o variantă mai comodă, mai ales în localitățile unde accesul la servicii bancare este limitat sau pentru persoanele care preferă să primească numerar la domiciliu.

Important este că sistemul public de pensii permite alegerea între cele două variante și oferă posibilitatea modificării opțiunii atunci când situația o impune.

Pe scurt, procedura de trecere la plata în cont bancar este relativ simplă: deschiderea unui cont, transmiterea datelor către Casa de Pensii și așteptarea procesării solicitării. Odată finalizate formalitățile, pensia va fi virată direct în contul indicat de beneficiar.