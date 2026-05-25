Reprezentanții Casa Județeană de Pensii Sălaj au transmis că „notificarea privind calitatea de neasigurat în sistemul de securitate socială din România” este un document care se solicită de la Casa Județeană de Pensii și care confirmă faptul că o persoană nu figurează ca asigurată în sistemul public de pensii pentru perioada menționată.

Potrivit instituției, documentul este utilizat frecvent în relația cu autorități sau angajatori din străinătate, în special din Germania, pentru clarificarea legislației aplicabile în materie de securitate socială. Acesta este necesar, în general, în situațiile în care persoana nu are un contract individual de muncă activ în România, nu desfășoară activități independente declarate fiscal și nu este asigurată în sistemul public de pensii.

Reprezentanții instituției au mai precizat că pentru obținerea notificării este necesară depunerea unei cereri la Casa Județeană de Pensii, însoțită de documente justificative precum actul de identitate, dovada încetării contractului de muncă sau adeverință privind concediul fără plată, precum și documente privind activitatea desfășurată în Germania, dacă există.

Totodată, aceștia au subliniat că în situația în care o persoană are un contract de muncă activ în România sau realizează venituri din activități independente declarate fiscal, documentul nu poate fi eliberat, întrucât persoana este considerată asigurată în sistemul public de securitate socială.

Calitatea de neasigurat în sistemul de securitate socială din România înseamnă că o persoană nu este înregistrată în sistemul de asigurări sociale de sănătate și nu figurează ca plătitor de contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS). Acest statut apare, în general, atunci când persoana nu realizează venituri salariale sau independente supuse contribuțiilor sociale și nu se încadrează în categoriile exceptate de lege, precum copiii, studenții sau pensionarii.

Persoanele aflate în această situație nu pierd complet accesul la servicii medicale, însă beneficiază doar de un pachet minimal de servicii. Acesta include asistență medicală de urgență în caz de accidente sau afecțiuni acute cu risc vital, servicii pentru depistarea și tratamentul bolilor cu potențial endemoepidemic, precum și îngrijiri medicale pentru gravide și lăuze. De asemenea, sunt incluse consultații pentru planificare familială și unele servicii de prevenție, cum ar fi examinările pentru depistarea precoce a unor boli grave, inclusiv oncologice, hepatite sau infecția HIV.

În afara acestui pachet minimal, persoanele neasigurate trebuie să suporte integral costurile serviciilor medicale. Spitalizarea este plătită integral în cazurile care nu reprezintă urgențe, medicamentele sunt achitate la preț întreg, fără compensare din partea statului, iar analizele și investigațiile medicale, inclusiv cele de laborator sau imagistică, sunt de asemenea plătite integral, cu excepția unor situații incluse în programele naționale de sănătate.

În ceea ce privește sistemul de sănătate, persoanele neasigurate nu dețin card național de sănătate și nu beneficiază de pachetul de bază oferit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Totuși, legislația le garantează accesul la serviciile esențiale menționate anterior, finanțate din bugetul de stat. Acestea vizează în principal urgențele medicale, prevenția, monitorizarea sarcinii și tratamentele pentru boli grave incluse în programele naționale. Începând cu luna august 2025, prin modificările legislative aduse de Legea nr. 141/2025, a fost eliminat statutul de coasigurat fără plată, ceea ce înseamnă că persoanele aflate anterior în întreținerea soțului, soției sau părinților trebuie să achite contribuția pentru a rămâne asigurate.

Din perspectiva sistemului public de pensii, calitatea de neasigurat implică faptul că perioada respectivă nu constituie stagiu de cotizare. În consecință, persoana nu acumulează puncte de pensie și nu poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș pentru acea perioadă. Nu are dreptul la bilete de tratament balnear decontate prin Casa Națională de Pensii Publice.

În ceea ce privește concediile medicale și indemnizațiile, persoanele neasigurate nu beneficiază de concediu medical plătit și nici de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv în caz de boală obișnuită, accidente de muncă sau îngrijirea copilului bolnav. O excepție parțială se aplică în cazul maternității, unde gravidele neasigurate beneficiază de servicii medicale gratuite, însă nu primesc indemnizația financiară aferentă.