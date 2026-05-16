Alocația de stat pentru copii reprezintă unul dintre cele mai importante beneficii sociale acordate în România și constituie, pentru multe familii, un sprijin constant în acoperirea cheltuielilor lunare. Deși este un drept universal, care nu depinde de veniturile părinților, în practică există încă numeroase neclarități legate de condițiile de acordare, cuantumul sumelor sau procedura de obținere.

În anul 2026, regulile generale de acordare rămân în mare parte aceleași, însă există detalii esențiale pe care orice părinte ar trebui să le cunoască. De la stabilirea persoanelor îndreptățite și până la termenele care pot influența plata, fiecare etapă este importantă pentru a evita întârzierile sau pierderea unor sume cuvenite.

Acest drept este reglementat prin Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii și reprezintă o formă de sprijin financiar acordată de stat tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocație toți copiii cetățeni români cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerii care au împlinit 18 ani, dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea acestora. Dreptul se extinde și asupra copiilor cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie, cu condiția să locuiască legal în România împreună cu părinții.

Un aspect important este faptul că titularul dreptului la alocație este copilul, chiar dacă plata efectivă se realizează către unul dintre părinți sau către reprezentantul legal. În practică, sumele sunt încasate de părintele care are copilul în întreținere sau de persoana care îl îngrijește legal, în situații precum adopția, tutela sau plasamentul.

Pentru obținerea alocației este necesară depunerea unei cereri însoțite de documentele justificative. În mod obișnuit, dosarul include cererea tip, actele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie sau livretul de familie actualizat, iar în cazul în care se dorește plata în cont bancar, și un extras de cont. În funcție de situația familială, pot fi solicitate și documente suplimentare, cum ar fi hotărâri de adopție, acte privind încredințarea sau plasamentul ori documente care atestă un grad de handicap.

Este recomandat ca dosarul să fie complet și corect întocmit încă de la început, pentru a evita întârzierile în procesarea cererii. Depunerea se face la primăria localității de domiciliu sau reședință a reprezentantului legal al copilului, după care dosarul este transmis către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituția care stabilește dreptul printr-o decizie oficială.

Din punct de vedere al acordării, alocația se stabilește începând cu luna următoare nașterii copilului, însă plata efectivă începe din luna următoare depunerii cererii. În situația în care cererea este depusă cu întârziere, drepturile pot fi acordate retroactiv, însă pentru o perioadă care nu depășește 12 luni.

Plata alocației se poate realiza fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă de reprezentantul legal al copilului.

Există anumite situații particulare în care regulile de acordare a alocației de stat pentru copii pot avea unele nuanțe, însă acestea nu implică, în toate cazurile, o modificare a cuantumului acordat.

Copiii cu dizabilități beneficiază de cuantumul maxim al alocației, stabilit la 719 lei pe lună, sumă acordată indiferent de vârstă, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Această prevedere reflectă nevoile suplimentare de îngrijire și sprijin ale acestor copii, precum și efortul statului de a susține familiile care se confruntă cu astfel de situații.

În cazul familiilor monoparentale, este important de precizat că valoarea alocației nu este mai mare decât în situația altor familii. Alocația de stat reprezintă un drept universal al copilului și se acordă în același cuantum, indiferent de structura familiei. Totuși, familiile monoparentale pot beneficia de alte forme de sprijin social, distincte de alocația de stat, în funcție de situația lor specifică.

Pentru copiii aflați în plasament, adopție sau tutelă, alocația se acordă persoanei care îi are efectiv în îngrijire, conform hotărârilor și deciziilor legale în vigoare. În aceste cazuri, dreptul este exercitat de reprezentantul legal care răspunde de creșterea și întreținerea copilului.

Există câteva aspecte esențiale prevăzute de lege care pot influența acordarea și continuarea plății alocației de stat pentru copii.

Plata alocației poate fi suspendată în situația în care sumele nu sunt ridicate timp de trei luni consecutive, în cazul în care plata se face prin mandat poștal. În astfel de cazuri, reluarea plății nu se face automat, ci doar la solicitarea expresă a reprezentantului legal.

Totodată, părinții sau persoanele care au în grijă copilul au obligația de a anunța orice modificare de situație care ar putea influența acordarea dreptului, cum ar fi schimbarea domiciliului sau plecarea în străinătate. Nerespectarea acestei obligații poate duce la recuperarea sumelor încasate necuvenit, conform prevederilor legale.

Un alt element important este faptul că alocația de stat nu este impozabilă și nu poate fi supusă executării silite, cu excepția situațiilor în care sumele au fost acordate în mod nejustificat și trebuie recuperate.

În ansamblu, alocația de stat pentru copii rămâne un drept fundamental, acordat fără condiții legate de venituri și destinat tuturor copiilor care îndeplinesc criteriile legale din România. Deși procedura de acordare nu este complicată, există detalii administrative importante care pot influența momentul începerii plăților sau continuitatea acestora.

De la depunerea corectă și la timp a cererii până la respectarea obligațiilor legale pe parcurs, fiecare etapă are un rol important. Într-un context economic în care costurile de trai sunt în creștere, acest sprijin lunar rămâne un element esențial pentru multe familii.

În ceea ce privește plata din iunie 2026, datele exacte sunt comunicate lunar de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, însă, în mod orientativ, având în vedere că în lunile aprilie și mai plățile au fost efectuate în jurul datei de 8, este probabil ca și în iunie viramentele bancare să fie realizate în intervalul 8–10 ale lunii.

În cazul plăților prin transfer bancar, sumele ajung de regulă în conturi în prima parte a lunii, în jurul acestei perioade estimate, în timp ce pentru beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor are loc de obicei în a doua parte a lunii.