Ghidul salarial eJobs: Prima parte a anului a marcat o evoluție medie de 3,8% a salariilor. Sunt însă cu mult mai mici decât speră candidații

Salariul mediu net real înregistrat în primele luni ale acestui an a fost cu 3,8% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut și s-a cifrat la valoarea de 5.400 de lei / lună, potrivit eJobs.

Deși există o ușoară evoluție față de 2025, rămâne în continuare cu 30% mai mic decât așteptările pe care le au candidații.

„O creștere de 3,8% a mediei salariale nete este de luat în seamă, mai ales în acest context în care nu mai vorbim foarte des despre majorări salariale, însă se menține semnificativ sub nivelul inflației, ceea ce înseamnă că, în realitate, angajații nu au resimțit plusul la salariu.

Ba chiar putem vorbi despre o scădere a puterii de cumpărare, îndeosebi în domeniile în care decalajele dintre realitate și așteptări sunt mai mari de 30% sau chiar 40%”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Diferențele dintre salariile reale și așteptările angajaților depășesc în unele județe 50%

Distribuția salarială în funcție de praguri arată că 37% din cele 50.000 de date introduse de angajați în comparatorul Salario reprezintă venituri cuprinse între 4.501 și 7.000 de lei, 25% între 3.001 și 4.500 de lei, 18,5% între 7.001 și 10.000 de lei, 10,1% peste 10.000 de lei și 9,3% între 2.574 și 3.000 de lei.

Cele mai mari salarii sunt raportate pentru București, cu o medie netă de 6.000 de lei, Cluj (5.500 de lei), Sibiu (5.200 de lei), Timiș (5.100 de lei) și Ilfov, Iași, Brașov, Constanța – fiecare cu o medie de 5.000 de lei net, pe lună.

Cel mai puțin câștigă angajații din Gorj, Vâlcea, Suceava și Hunedoara (4.000 de lei) și cei din Bistrița-Năsăud, Giurgiu și Caraș-Severin (4.200 de lei).

„O parte dintre aceste județe de la coada clasamentului au și cele mai mari diferențe între cât câștigă angajații și care sunt așteptările pe care le au de la actualul sau de la un viitor angajator.

Cel mai mare ecart este în Mehedinți, de 58%, de la 4.500 la 7.000 de lei. Urmează Vâlcea și Suceava, cu 50% (de la 4.000 la 6.000 de lei) și Tulcea, cu 44%, de la 4.500 la 6.500 de lei”, detaliază Bogdan Badea.

IT-ul rămâne domeniul care oferă cele mai mari salarii medii din România

Domeniul care plătește cel mai bine este IT-ul, cu o medie de 8.000 de lei lunar. 6.100 de lei este media salarială pentru naval și aeronautic, iar pentru telecomunicații, inginerie și casino & entertainment salariul mediu este de 6.000 de lei.

În cealaltă extremă a clasamentului se află au pair / babysitting / curățenie (3.500 de lei), call center / BPO (4.300 de lei), turism & HoReCa (4.500 de lei) și industria alimentară (4.700 de lei).

Ghidul salarial 2026 a fost elaborat pe baza a peste 50.000 de date introduse de angajați în comparatorul salarial Salario.ro by eJobs, în intervalul 31 martie 2025 – 31 martie 2026.

Salariile prezentate în acest ghid reprezintă medii salariale nete la nivel național. Pachetul salarial real poate varia în funcție de oraș, mărimea companiei și nivelul de senioritate.

Indicator Valoare Sursă Interpretare / relevanță
Salariu mediu net național 5.400 lei / lună eJobs (Salario) Creștere de 3,8% față de anul anterior
Diferență față de așteptări -30% eJobs Dezechilibru semnificativ pe piața muncii
Pondere salarii 4.501–7.000 lei 37% Salario (eJobs) Segmentul dominant al veniturilor
Salariu mediu București 6.000 lei Salario (eJobs) Cel mai ridicat nivel regional
Salariu minim analizat (județe slab plătite) 4.000 lei Salario (eJobs) Gorj, Vâlcea, Suceava, Hunedoara
Cel mai mare ecart salariu–așteptări 58% Salario (eJobs) Mehedinți – diferențe foarte ridicate
Domeniu cel mai bine plătit IT – 8.000 lei Salario (eJobs) Lider clar al pieței salariale
Domenii cu cele mai mici salarii 3.500–4.700 lei Salario (eJobs) Au pair, HoReCa, call center, industrie alimentară
Bază date analizată 50.000 înregistrări Salario (eJobs) Perioada martie 2025 – martie 2026