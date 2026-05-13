Salariul mediu net real înregistrat în primele luni ale acestui an a fost cu 3,8% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut și s-a cifrat la valoarea de 5.400 de lei / lună, potrivit eJobs.

Deși există o ușoară evoluție față de 2025, rămâne în continuare cu 30% mai mic decât așteptările pe care le au candidații.

Distribuția salarială în funcție de praguri arată că 37% din cele 50.000 de date introduse de angajați în comparatorul Salario reprezintă venituri cuprinse între 4.501 și 7.000 de lei, 25% între 3.001 și 4.500 de lei, 18,5% între 7.001 și 10.000 de lei, 10,1% peste 10.000 de lei și 9,3% între 2.574 și 3.000 de lei.

Cele mai mari salarii sunt raportate pentru București, cu o medie netă de 6.000 de lei, Cluj (5.500 de lei), Sibiu (5.200 de lei), Timiș (5.100 de lei) și Ilfov, Iași, Brașov, Constanța – fiecare cu o medie de 5.000 de lei net, pe lună.

Cel mai puțin câștigă angajații din Gorj, Vâlcea, Suceava și Hunedoara (4.000 de lei) și cei din Bistrița-Năsăud, Giurgiu și Caraș-Severin (4.200 de lei).

„O parte dintre aceste județe de la coada clasamentului au și cele mai mari diferențe între cât câștigă angajații și care sunt așteptările pe care le au de la actualul sau de la un viitor angajator. Cel mai mare ecart este în Mehedinți, de 58%, de la 4.500 la 7.000 de lei. Urmează Vâlcea și Suceava, cu 50% (de la 4.000 la 6.000 de lei) și Tulcea, cu 44%, de la 4.500 la 6.500 de lei”, detaliază Bogdan Badea.

Domeniul care plătește cel mai bine este IT-ul, cu o medie de 8.000 de lei lunar. 6.100 de lei este media salarială pentru naval și aeronautic, iar pentru telecomunicații, inginerie și casino & entertainment salariul mediu este de 6.000 de lei.

În cealaltă extremă a clasamentului se află au pair / babysitting / curățenie (3.500 de lei), call center / BPO (4.300 de lei), turism & HoReCa (4.500 de lei) și industria alimentară (4.700 de lei).

Ghidul salarial 2026 a fost elaborat pe baza a peste 50.000 de date introduse de angajați în comparatorul salarial Salario.ro by eJobs, în intervalul 31 martie 2025 – 31 martie 2026.

Salariile prezentate în acest ghid reprezintă medii salariale nete la nivel național. Pachetul salarial real poate varia în funcție de oraș, mărimea companiei și nivelul de senioritate.