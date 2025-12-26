Federația UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) a protestat public față de decizia Guvernului format din PSD, PNL, USR și UDMR de a suspenda plata alocației de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA.

Măsura este prevăzută în așa-numita „Ordonanță trenuleț”, care stabilește că, pe parcursul anului 2026, prevederile articolului 58^2 din Legea nr. 448/2006 nu se mai aplică.

Articolul menționat garantează copiilor cu acest tip de handicap o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Potrivit UNOPA, suspendarea acestui drept afectează direct 137 de copii și familiile lor, care pierd un sprijin esențial pentru îngrijirea zilnică.

Reprezentanții federației au subliniat că economia realizată la bugetul de stat este una nesemnificativă. În luna noiembrie, suma totală alocată la nivel național pentru acest sprijin a fost de 135.267 de lei (o medie de 987 de lei per beneficiar), sumă considerată derizorie în raport cu cheltuielile publice generale.

UNOPA a atras atenția că, de peste 20 de ani, niciun guvern nu a eliminat acest beneficiu, chiar și în perioade în care numărul copiilor beneficiari era mult mai mare, iar situația economică a României era mai dificilă.

Federația consideră că, dacă Executivul avea nevoie reală de economii bugetare, acestea puteau fi identificate din alte surse, fără a afecta una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale. În opinia organizației, decizia se înscrie într-o serie mai largă de măsuri recente care reduc sprijinul acordat persoanelor cu handicap.

Directorul executiv al UNOPA, Iulian Petre, a transmis că momentul ales pentru adoptarea măsurii, chiar în ajunul Crăciunului, este de neconceput și reprezintă o gravă nedreptate morală.

El și-a exprimat speranța că Parlamentul va corecta această situație atunci când ordonanța va fi supusă aprobării și a arătat că responsabilitatea pentru consecințele deciziei aparține integral celor care au conceput și aprobat măsura.