Bugetul Ministerului Apărării Naționale a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.

Fondurile sunt destinate achitării obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și finanțării proiectelor de infrastructură militară aflate în derulare. Suma reprezintă atât credite de angajament, cât și credite bugetare și este alocată din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

Executivul precizează că Ministerul Apărării derulează mai multe programe de înzestrare incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și corelat cu Acordul politic național privind creșterea finanțării pentru apărare.

De asemenea, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale cu încă 300 de milioane de lei, pentru continuarea procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României, în contextul actualelor evoluții geopolitice și al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și Uniunii Europene.

Bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost suplimentat cu 203,367 milioane de lei, sumă alocată din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului. Fondurile sunt destinate plății serviciilor silvice și compensațiilor acordate proprietarilor de fond forestier afectați de restricții privind exploatarea masei lemnoase.

Din totalul sumei, 83,322 milioane de lei sunt prevăzute pentru transferuri între unități ale administrației publice, iar 120,045 milioane de lei pentru alte tipuri de transferuri.

Utilizarea fondurilor va fi asigurată de Ministerul Mediului, prin Garda Forestieră Națională și structurile din subordine, Ministerul Finanțelor fiind autorizat să opereze modificările corespunzătoare în bugetul de stat.

Totodată, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) cu 101,792 milioane de lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru achitarea obligațiilor de plată restante.

Potrivit Executivului, alocarea fondurilor permite plata activităților desfășurate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și contribuie la evitarea unor litigii care ar putea genera costuri suplimentare.

Guvernul avertizează că neplata acestor sume ar fi putut conduce la pierderea statusului sanitar al unităților și al țării, blocarea exporturilor, suspendarea comerțului intracomunitar și riscuri majore pentru sănătatea populației.

Executivul a aprobat și suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu 200 de milioane de lei, credite bugetare alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025.

Potrivit comunicatului oficial, fondurile sunt necesare pentru finanțarea Programului național de construcții de interes public sau social, care vizează dezvoltarea infrastructurii publice și susținerea investițiilor locale.