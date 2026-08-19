Misterul banilor din PNRR. Victor Negrescu arată spre cifre: am avut în majoritatea timpului un premier din partea PNL

Victor Negrescu susține că PNL a avut funcția de premier al României în 65% din perioada scursă de la redactarea și adoptarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PSD afirmă că partidul său a votat în Parlament legile necesare pentru accesarea fondurilor europene, dar acuză Guvernul de întârzieri importante și de lipsă de transparență în procesul de legiferare.

„Noi ne dorim ca România să atragă toate resursele disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar dacă trebuie să spunem că prin negocierile care s-au purtat, s-au pierdut deja nouă miliarde de euro și vorbim aici practic de resurse care ar fi putut ajuta foarte mult România”, a explicat Victor Negrescu.

Europarlamentarul consideră că prioritatea trebuie să fie reprezentată de fondurile rămase de atras. „Trebuie să ne concentrăm pe cele șapte miliarde de euro restante. De aceea, în Parlamentul României s-au purtat discuții, pentru ca legile restante să treacă de votul parlamentarilor, s-au organizat mai multe sesiuni speciale, cu scopul de a aproba respectivele legi”, a spus Negrescu, la RFI.

Potrivit acestuia, la începutul verii, autoritățile constataseră că mai multe acte normative necesare pentru PNRR nu fuseseră adoptate de Guvern. Negrescu afirmă că timpul rămas pentru îndeplinirea jaloanelor era redus și că, din acest motiv, nu au existat dezbateri reale pe marginea proiectelor transmise de Executiv.

În acest context, Victor Negrescu spune că Parlamentul a preluat inițiativa pentru adoptarea actelor normative restante. El susține că PSD, deși se afla în Opoziție, a contribuit la adoptarea mai multor legi necesare pentru PNRR.

Întrebat cine ar trebui să își asume eventualul eșec legat de Planul Național de Redresare și Reziliență, Negrescu a vorbit despre „o responsabilitate comună”. El a indicat însă și distribuția politică a funcțiilor care au avut atribuții în gestionarea planului.

„Mă uit totuși la cifre și observ că din momentul redactării, adoptării PNRR, până astăzi, am avut în majoritatea timpului un premier din partea PNL, 65% din timp am avut un premier din partea PNL. De asemenea, dacă e să mă uit la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în 72% din timp am avut un ministru de la PNL sau USR”, a mai spus prim-vicepreședintele PSD.

Pe baza acestor date, Negrescu afirmă că responsabilitatea politică pentru gestionarea PNRR a revenit, în cea mai mare parte a perioadei, unor reprezentanți ai partidelor de dreapta. El precizează însă că, din perspectiva PSD, discuția trebuie să se concentreze în primul rând asupra soluțiilor și asupra modului în care România poate obține fondurile disponibile.

Europarlamentarul susține că PSD a participat la dezbaterile parlamentare și a votat legile necesare, dar a depus și amendamente atunci când proiectele Guvernului nu corespundeau poziției partidului. Potrivit lui Negrescu, unele dintre amendamentele propuse au fost acceptate ulterior de Comisia Europeană.

„La perioade de responsabilitate pentru zona de PNRR, în majoritatea timpului am avut responsabili politici de dreapta, dar nu este vorba despre asta, este vorba despre soluții și iată că deși suntem un partid de Opoziție, PSD a votat respectivele legi în Parlamentul României, a participat activ la dezbatere, da, am avut și amendamente, în contextul în care anumite legi nu corespundeau cu așteptările noastre sau cu ceea ce credem noi că este nevoie pentru România, însă am abordat aceste discuții constructiv”, a declarat Negrescu.

Declarațiile sale vin după acuzațiile formulate de PNL și USR, potrivit cărora PSD ar fi golit de conținut sau ar fi făcut inaplicabile unele dintre legile legate de PNRR prin modificările aprobate în Parlament. Negrescu spune că preferă să se raporteze la elementele concrete ale procesului legislativ și la poziția exprimată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Victor Negrescu susține că legile adoptate de Parlament pot fi acceptate de Comisia Europeană și acuză Guvernul că a întârziat transmiterea acestora până în lunile iunie-iulie. El afirmă că responsabilitatea este transferată către PSD, deși Executivul are un premier în funcție de aproximativ 13 luni, și reclamă lipsa unui proiect final pentru legea salarizării.

„Mă uit la ceea ce a prezentat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a spus că legile adoptate de Parlament pot fi acceptate de către Comisia Europeană (…). Eu înțeleg că ei se străduiesc foarte mult să dea vina pe PSD. Totuși, avem un premier în funcție de aproximativ 13 luni (…). E foarte grav că au așteptat luna iunie, chiar iulie, pentru a trimite respectivele legi. De exemplu, acum discutăm despre legea salarizării și nimeni nu a văzut proiectul final (…). Deci despre ce este vorba?”, a afirmat Victor Negrescu.

El a acuzat întârzieri în procesul de reglementare și de legiferare și a invocat lipsa de transparență în elaborarea proiectelor de lege. Negrescu spune că aceste probleme au fost semnalate și de partenerii sociali.

„Este vorba despre întârzieri majore în actul guvernamental, în modul de reglementare, în modul de legiferare, o lipsă de transparență care a fost semnalată inclusiv de partenerii sociali și noi suntem chemați, PSD, în regim de urgență, să votăm legile Guvernului, suntem buni atunci când votăm, nu suntem buni când avem amendamente care corespund cu principiile noastre și care iată, sunt acceptate respectivele amendamente de către Comisia Europeană”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.

Negrescu a respins și ideea că implicarea PSD în procesul legislativ ar urmări mai degrabă să pună dificultăți Guvernului condus de Ilie Bolojan decât să asigure accesarea banilor europeni. El a indicat drept obiectiv principal al partidului atragerea fondurilor disponibile prin PNRR.

Negrescu afirmă că obiectivul PSD este ca România să atragă fondurile din PNRR și susține că partidul a contribuit la acest lucru prin votul din Parlament. El precizează că PSD a urmărit și adoptarea unor legi clare, aplicabile și conforme cu cerințele necesare.

„În primul rând, obiectivul nostru este ca România să atragă banii din PNRR și asta am făcut prin votul nostru, în ciuda criticilor adresate. În al doilea rând, ne-am dorit legi care pot fi implementate și care sunt adoptate corespunzător”, a spus Negrescu.

Europarlamentarul a dat ca exemplu legislația referitoare la biodiversitate. Potrivit acestuia, forma în care Guvernul ar fi intenționat să adopte actul normativ ridica probleme de legalitate și constituționalitate, iar intervenția din Parlament ar fi permis îndeplinirea jalonului.

„Legislația pe zona de biodiversitate au vrut să o adopte într-o manieră neconstituțională, ilegală și am salvat practic respectivul jalon”, a afirmat Victor Negrescu.

Disputa privind responsabilitatea pentru PNRR se suprapune astfel peste schimburile de acuzații dintre PSD, pe de o parte, și PNL și USR, pe de altă parte. Negrescu susține că partidul său a susținut adoptarea legilor necesare, dar a contestat proiectele pe care le-a considerat necorespunzătoare și a intervenit prin amendamente.

Victor Negrescu a vorbit și despre intensificarea criticilor PSD la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan. El a legat tonul folosit de partid de declarațiile anterioare ale unor reprezentanți ai actualei puteri și ale aliaților acesteia.