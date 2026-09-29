Andy Burnham promite o schimbare majoră pentru Marea Britanie. Noul premier vrea să refacă relația cu UE și să inverseze decenii de privatizări

Premierul britanic Andy Burnham a promis un „nou contract social pentru secolul XXI”, în primul său discurs susținut în calitate de lider la conferința anuală a Partidului Laburist. El a prezentat o viziune amplă pentru Marea Britanie, care include un control public mai mare asupra serviciilor esențiale, reformarea sistemului electoral și găsirea unui nou model pentru relația cu Uniunea Europeană.

Burnham, aflat în funcție de numai zece săptămâni, a promis inclusiv îngrijire socială gratuită, investiții în rețeaua de electricitate și schimbarea direcției urmate de țară în ultimele patru decenii. Planurile sale vin însă într-un moment în care economia britanică se confruntă cu o creștere slabă și costuri ridicate ale împrumuturilor.

Fostul primar al orașului Manchester, în vârstă de 56 de ani, a folosit primul său discurs în calitate de lider la conferința laburistă pentru a prezenta direcția pe care vrea să o urmeze guvernul său.

„Accept că oamenii nu vor fi de acord cu fiecare parte a acestuia, dar cred că poate schimba situația Marii Britanii”, a declarat Burnham în fața participanților reuniți la Liverpool.

Discursul de aproximativ o oră a fost întrerupt în mai multe rânduri de aplauze și ovații în picioare, potrivit France24.

Premierul a vorbit și despre tatăl său, care a murit la începutul acestei luni după ce a suferit de Alzheimer. Burnham a fost nevoit să își întrerupă pentru scurt timp discursul, vizibil emoționat.

„Voi folosi această funcție pentru a construi acel tip de Marea Britanie pe care tatăl meu voia să îl vadă și voi lupta cu tot ce am pentru a o menține unită”, a spus premierul.

Una dintre principalele promisiuni prezentate de Burnham este introducerea îngrijirii sociale gratuite în Anglia pentru persoanele care au nevoie de ajutor din cauza unor boli sau dizabilități.

Premierul a recunoscut că introducerea unui asemenea sistem va fi dificilă și că ar putea avea un cost politic.

„Accept că s-ar putea să plătesc un preț politic. Dar cineva trebuie să treacă de bariera durerii și să smulgă plasturele”, a declarat Burnham.

El vrea să creeze un „Serviciu Național de Îngrijire”, care să fie gratuit în momentul utilizării. Măsura nu ar urma însă să fie introdusă înainte de următoarele alegeri generale, așteptate în 2029.

Costurile ar putea fi considerabile. Think tank-ul Health Foundation estimează că un sistem de îngrijire socială construit după modelul Serviciului Național de Sănătate ar putea ajunge să coste aproape 19 miliarde de lire sterline pe an, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Andy Burnham a promis și o schimbare a modelului economic urmat de Marea Britanie în ultimele decenii. Premierul consideră că un control public mai mare asupra locuințelor, energiei și apei, alături de atribuții suplimentare pentru autoritățile locale, ar putea contribui la relansarea economiei.

„Voi rupe legătura cu direcția ultimilor 40 de ani și voi pune Marea Britanie pe un drum nou, voi construi o economie nouă și o politică nouă”, a declarat Burnham.

Guvernul său intenționează să prezinte în curând un proiect de lege pentru eliminarea a ceea ce premierul a numit interdicția „ideologică” privind proprietatea publică asupra companiilor de apă, introdusă în perioada în care Margaret Thatcher a condus guvernul britanic, între 1979 și 1990.

Burnham a anunțat și crearea unui nou organism guvernamental care să investească în rețeaua de electricitate a Marii Britanii. Obiectivul este reducerea costurilor ridicate cu energia.

Finanțarea programului prezentat de Burnham rămâne una dintre principalele provocări. Premierul a promis reindustrializarea țării, eliminarea fenomenului persoanelor fără adăpost și construirea a mii de locuințe sociale administrate de autoritățile locale.

Pentru finanțarea planurilor sale, Burnham a anunțat că la următoarele alegeri va susține schimbarea modului în care sunt majorate pensiile.

Propunerea a atras imediat criticile partidelor de dreapta.

„Prin posibila eliminare a triple lock, Andy Burnham va abdica de la responsabilitatea sa față de pensionarii britanici”, a declarat Nigel Farage, liderul Reform UK.

Burnham trebuie să găsească în același timp miliarde de lire pentru cheltuielile de apărare necesare îndeplinirii angajamentelor Marii Britanii în cadrul NATO.

O altă componentă importantă a discursului a vizat relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană. Burnham a anunțat că va prezenta „diferite opțiuni” privind viitoarele relații cu blocul comunitar în perspectiva unui summit programat pentru finalul acestui an.

Premierul a afirmat că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, decisă în urma referendumului din 2016, a făcut „mai mult rău decât bine”.

El a promis, în același timp, reformarea sistemului electoral britanic și construirea unui consens în jurul unei noi relații cu UE.

Burnham a devenit premier pe 20 iulie, după încheierea mandatului de doi ani al lui Keir Starmer. El este al șaptelea premier al Marii Britanii din ultimul deceniu. De la preluarea funcției, Burnham a încercat să adopte un mesaj mai optimist, iar sloganul conferinței laburiste este „Hope Again”.

Un sondaj YouGov publicat marți indică însă că Partidul Laburist se află în urma Reform UK în intențiile de vot. Reform UK este creditat cu 25%, iar laburiștii cu 24%.

Participanții la conferința de la Liverpool citați de AFP au primit favorabil discursul. Laura Parker, în vârstă de 56 de ani, l-a descris drept „energic” și „autentic”, în timp ce sindicalista Margaret Greer a afirmat că discursul a fost „inspirator” și că Burnham „a vorbit cu adevărat din inimă”.