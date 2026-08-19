Miliarde în plus la buget, dar există un punct sensibil. Ce arată datele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 267,6 miliarde de lei în primele șase luni ale anului, în creștere față de cele 245,2 miliarde de lei înregistrate în aceeași perioadă din 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatele trebuie susținute printr-o gestionare responsabilă a banilor publici. De asemena, mai spun că avem „o creştere de 22,4 miliarde de lei, într-un singur semestru”,

„ANAF: 22,4 mld. lei în plus la colectare în prima jumătate de an. Este obligatoriu să dublăm rezultatele din ce în ce mai bune la venituri prin responsabilitate continuă în cheltuirea banilor publici. În primele 6 luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025. Este o creştere de 22,4 miliarde de lei, într-un singur semestru”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul susține că evoluția încasărilor indică o direcție de stabilizare a finanțelor publice. El a subliniat că rezultatele obținute la venituri trebuie susținute printr-o gestionare responsabilă a cheltuielilor publice.

„Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase”, consideră Alexandru Nazare.

O creștere importantă a fost consemnată la încasările din TVA. În primele șase luni, acestea au ajuns la 64,8 miliarde de lei, cu 25,9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă un plus de 13,3 miliarde de lei.

„Noile cifre de colectare reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României. Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase. Un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului: 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025, adică un plus de 13,3 miliarde de lei. În același timp, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din TVA”, mai arată Nazare.

Datele prezentate de Nazare arată că, în paralel cu sumele colectate din TVA, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din această taxă. Ministrul a indicat însă și domeniile în care consideră că rezultatele trebuie îmbunătățite, prin reducerea evaziunii și creșterea gradului de conformare voluntară.

În ceea ce privește accizele, încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, față de 21,08 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Diferența este de 0,06 miliarde de lei, astfel că nivelul încasărilor a rămas apropiat de cel de anul trecut.

„Mai sunt însă sectoare în care performanța trebuie îmbunătățită, prin reducerea evaziunii, creșterea conformării voluntare și întărirea instrumentelor pe care ANAF le are la dispoziție pentru a interveni acolo unde există riscuri și pierderi de venituri pentru buget. La accize, de exemplu, mai avem de recuperat: încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, doar ușor peste nivelul de 21,08 miliarde de lei din aceeași perioadă a anului trecut”, a scris ministrul interimar.

Alexandru Nazare a arătat că îmbunătățirea colectării reprezintă doar una dintre componentele necesare pentru corectarea dezechilibrelor finanțelor publice. Cealaltă componentă indicată de ministru este modul în care sunt utilizate fondurile de la buget.

„Colectarea mai bună este însă doar o parte a soluției de corectare a dezechilibrelor severe pe care România le traversează în continuare. Cealaltă este responsabilitatea cu care cheltuim banii publici. Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susține mâine.”, a punctat ministrul Finanțelor.

El a făcut din nou apel la responsabilitatea celor care participă, în Guvern și în Parlament, la adoptarea deciziilor care au efect asupra finanțelor publice. Potrivit ministrului, România nu își permite să angajeze cheltuieli care nu au o sursă de finanțare.

„La mijlocul lunii septembrie urmează misiunea de evaluare a S&P, iar la început de octombrie agenția va publica raportul privind România. Agențiile de rating analizează riguros cifrele, dar și capacitatea noastră de a păstra direcția. Iar principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanțelor publice”, și-a încheiat Nazare postarea.

Alexandru Nazare cere responsabilitate în deciziile care afectează finanțele publice și avertizează că România nu își permite cheltuieli fără acoperire. În septembrie este programată evaluarea S&P, iar raportul agenției privind România urmează să fie publicat la începutul lunii octombrie, în contextul în care stabilitatea finanțelor publice rămâne obiectivul economic principal.