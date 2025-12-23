Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care vizează modernizarea sistemului național de avertizare meteo, prin extinderea semnificativă a rețelei de stații.

Conform proiectului, vor fi instalate 300 de stații meteorologice automate și 100 de stații agrometeorologice automate, conectate la un sistem modern de monitorizare și comunicare în timp real.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, subliniază importanța proiectului:

”Extinderea reţelei SIMIN înseamnă mai mult decât infrastructură tehnică. Reprezintă un pas tehnic, dar cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze. Înseamnă decizii mai rapide, avertizări mai precise şi, în final, vieţi şi bunuri mai bine protejate. Este o investiţie în siguranţa oamenilor şi în capacitatea statului de a răspunde eficient riscurilor climatice tot mai frecvente”

Potrivit Ministerului, frecvența fenomenelor meteo extreme impune colectarea unor date mai precise și transmiterea rapidă a avertizărilor. Sistemul propus va oferi informații actualizate continuu, 24/7, inclusiv pentru fenomene locale precum ploi torențiale, vijelii sau grindină.

Noua infrastructură va fi implementată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și sub coordonarea Ministerului Mediului. Valoarea proiectului este estimată la aproximativ 324,6 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată atât din fonduri europene (PNRR și Programul de Dezvoltare Durabilă 2021–2027), cât și din bugetul de stat.

Un element de noutate constă în trecerea de la avertizările clasice pe coduri de culoare (galben, portocaliu, roșu) la un sistem digital care permite avertizări pe intervale orare scurte și pe zone restrânse, bazate pe date în timp real (nowcasting). Astfel, cetățenii vor beneficia de informații mai precise și de mai mult timp pentru a se proteja în fața riscurilor climatice tot mai frecvente.

”Sistemul clasic pe culori (galben–portocaliu–roşu) rămâne util pentru imaginea de ansamblu. Noutatea: este completat de avertizări pe intervale orare scurte şi pe zone mult mai restrânse, bazate pe date în timp real (nowcasting). Pe scurt: Mai multă precizie. Mai mult timp de reacţie. Mai multă siguranţă pentru oameni”, a mai transmis Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului consideră că această investiție nu este doar tehnică, ci una strategică pentru siguranța populației și capacitatea statului de a răspunde eficient provocărilor climatice.