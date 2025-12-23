Potrivit specialiștilor, fenomenele de iarnă pot afecta inclusiv regiuni joase, precum Capitala, dar și zone extinse ale teritoriului național.

Unul dintre pronunțatele coduri galbene vizând precipitații sub formă de ninsoare şi depunere de zăpadă a fost emis pentru București și județele din jur, unde se estimează ninsoare moderată cantitativă și formare de strat de zăpadă. În această perioadă, precipitațiile vor fi asociate și cu intensificări ale vântului, ceea ce poate determina vizibilitate redusă în trafic și condiții de drum alunecoase.

Meteorologii ANM prognozează, de asemenea, că precipitațiile încep încă din Ajunul Crăciunului, iar de pe 24 decembrie dimineaţa până în 25 decembrie, o mare parte a țării va fi afectată de ploi care vor ceda treptat loc ninsoarei. În zonele montane și în nord‑estul României, cantitățile de precipitații vor fi moderate, iar depunerea zăpezii este considerată probabilă, chiar şi la altitudini mai mici.

În Capitală și în regiunile sudice, meteorologii spun că, după începutul precipitațiilor sub formă de ploaie, acestea se vor transforma noaptea în lapoviță și ninsoare, ceea ce poate duce la acumularea unui strat de zăpadă în prima zi de Crăciun. În unele regiuni, stratul depus ar putea fi suficient pentru a schimba aspectul orașului și al localităților din apropiere, marcând astfel o sărbătoare “albă”.

Pe lângă Capitală, alte regiuni din țară sunt vizate de coduri galbene sau informări meteo care semnalează vreme rece și precipitații mixte, de la lapoviță la ninsoare, iar temperaturile vor scădea sub mediile normale pentru această perioadă din an. În zonele montane, stratul de zăpadă poate deveni consistent, creând condiții specifice sezonului rece.

Specialiștii recomandă prudenţă participanţilor la trafic și celor care intenționează să călătorească în intervalul sărbătorilor, având în vedere riscul de polei, vizibilitate redusă și depuneri de zăpadă, dar și adaptarea planurilor în funcție de evoluția situației meteo comunicate de ANM.

Meteorologii avertizează că fenomenul va fi intens în zonele de deal și munte, unde stratul de zăpadă poate ajunge la câțiva centimetri, ceea ce poate afecta circulația rutieră și transportul public. Autoritățile recomandă folosirea anvelopelor de iarnă, verificarea stării tehnice a vehiculelor și evitarea deplasărilor neesențiale pe drumurile secundare.

De asemenea, în intervalul avertizat de cod galben, se pot produce depuneri de polei pe carosabil, iar rafalele de vânt vor contribui la formarea troienelor în anumite zone deschise. În Capitală, ninsoarea va începe treptat, iar meteorologii estimează că stratul de zăpadă depus până în prima zi de Crăciun va fi suficient pentru a crea un aspect specific sezonului alb, însă circulația rutieră poate fi îngreunată.